促發展強主體 上海再推「穩增長22條」新政

今年以來，上海歷經疫情防控、封城後的生產停滯導致元氣大傷，28日再推「穩增長22條」提振市內經濟。上海市人民政府28日印發《上海市助行業強主體穩增長的若干政策措施》。其中提出，針對航空業、文化旅遊體育行業等要加大紓困補助力度，並釋放綠色智慧家電消費潛力。同時，也提到要支持優質企業上市，加大對企業境內外上市的支持力度。

今年以來，上海陸續出台過兩輪助企紓困穩增長政策，分別是3月底的抗疫助企「21條」和5月底的經濟恢復重振「50條」。市委常委、常务副市长吴清28日介紹，本輪穩增長政策更加注重在前兩輪基礎上施力擴展，前兩輪是「救急難」、「保主體」，而這次升級至「促發展」、「強主體」。

措施指出，受影響較大的航空、文旅體育等產業，加大紓困力度。措施提及，重點對消殺、核酸檢測、空中保障能力建設、貨郵國際中轉業務等方面給予補貼，支持航空業防疫和恢復發展； 此外，對今年符合疫情防控要求、按照全市統一部署及時恢復營業的專營商業影院、體育健身場所，給予復工復市補貼；對2022年因疫情管控暫停營業的專業劇場，按照座位數給予一次性停業補貼；對疫情後加快復演的專業劇場，給予限流補貼。

在促消費部分，對使用體育消費券的健身場館給予每月人民幣1,500元的防疫物資補貼；值得注意的是，措施提及要加快釋放綠色智慧家電消費潛力，對購買綠色智慧家電等個人消費給予支付額10%、最1000元的一次性補貼等。

措施也表示要支持小微企業做強做優。比如對首次成為規模以上工業企業，市級給予獎勵，鼓勵各區配套支持；並支持「專精特新」中小企業茁壯成長，由各區對新認定市級、國家級「專精特新」中小企業分別給予不低於10萬元、30萬元獎勵。

另一方面，也支持高新技術企業創新發展。對首次成為「四上」企業（規模以上工業企業、資質等級建築業企業、限額以上批零住餐企業、國家重點服務業企業）的有效期內高新技術企業，市區聯動給予企業上一年度研發投入5%的一次性獎勵，最高50萬。