快訊

「高虹安事件猶如張鐵生翻版」學者嘆台版文革傷知識份子尊嚴

俄軍丟下T-90M戰車落跑 洩反導彈機密 西方如獲至寶

恭喜！韋禮安宣布和圈外女友結婚 「一起幸福地繼續前進」

陳明通行程曝光 國台辦：民進黨渲染「大陸威脅」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮指控民進黨渲染大陸威脅。攝影／記者陳政錄
大陸國台辦發言人朱鳳蓮指控民進黨渲染大陸威脅。攝影／記者陳政錄

近日國安局長陳明通、國防部政戰局長簡士偉訪泰、訪美行程接連被曝光，外界質疑是中共對台情報戰新形態。大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日對此事回應說，「民進黨當局」慣於渲染所謂「大陸威脅」，誤導台灣民眾。

朱鳳蓮說，民進黨當局慣於渲染所謂「大陸威脅」，轉移焦點，誤導台灣民眾，企圖通過煽動「反中仇中」謀求政治私利。她說，這套把戲了無新意，愚弄不了廣大台灣民眾。

至於外交部長吳釗燮表示，台海形勢緊張的根源是大陸對外擴張，朱鳳蓮反控，「這個人」的說法完全是罔顧事實、顛倒黑白，強調台海局勢緊張在於民進黨堅持台獨分裂和迎合外部勢力。

值得注意的是，陸委會近日委託學者，對大陸「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」分析，中共未來將對台著重武力威嚇與融合發展，嚇阻國際社會介入。

朱鳳蓮重申，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。」

朱鳳蓮說，為了捍衛國家主權和領土完整，我們（中國大陸）採取堅決有力措施，反對和遏制「台獨」分裂行徑與外部勢力干涉，完全是正義之舉、正當之舉。

她表示，大陸將深入貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署」，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定推進祖國統一進程，團結廣大台灣同胞共創祖國統一、民族復興的光榮偉業。

28日的記者會上，朱鳳蓮還對我方抨擊大陸「蓄意錯誤解釋聯大2758號決議」做出回應，重提「一個中國原則」等陸方立場，並指「台灣是包括2300萬台灣同胞在內的全體中國人民的台灣。台灣的前途只能也必須由全體中國人民共同決定。」

至於台灣尚未收到第41屆國際民航大會邀請，朱鳳蓮說，國際民航組織是聯合國的專門機構，只有主權國家才有資格參加。「台灣作為中國的一部分，無權參加。」

朱鳳蓮 民進黨 台獨

延伸閱讀

陳明通赴泰行程全都露 王鴻薇：國安局變不安局

林智堅今輔選沈慧虹 柯文哲：最該被處理是陳明通

陳明通訪泰行蹤被掌握 立委質疑國安局內控出問題

【重磅快評】林智堅被「雙殺」 蔡英文還要挺抄襲？

相關新聞

5年前他是媒體吹捧的時尚集團霸主 如今被法院通緝遭軟禁 為何中國的愛國商人下場悽慘？

龐大的中國消費市場、豐沛的資本運作、積極的國際擴張，是中國征戰全球的成功方程式，如今情勢逆轉，山東如意集團的崩塌，是最好的範例。

離岸人民幣跌破7.2元關口 創有紀錄以來新低

人民幣對美元匯率跌不休！28日開盤一度跌穿7.2元關口。人民幣對美元在岸價較前一日跌逾400個基點，創2008年以來新低...

促發展強主體 上海再推「穩增長22條」新政

今年以來，上海歷經疫情防控、封城後的生產停滯導致元氣大傷，28日再推「穩增長22條」提振市內經濟。上海市人民政府28日印...

陳明通行程曝光 國台辦：民進黨渲染「大陸威脅」

近日國安局長陳明通、國防部政戰局長簡士偉訪泰、訪美行程接連被曝光，外界質疑是中共對台情報戰新形態。大陸國台辦發言人朱鳳蓮...

刺激消費救經濟 陸學者：要解決民生問題 讓大家敢消費

為提振經濟，大陸官方由中央至地方無不推出政策刺激消費。不過，近期國民經濟研究所副所長王小魯在接受「聊一波」節目訪問時直言...

訓練機器人通人性 成新興職業

「人工智能（人工智慧）是當下新興領域之一，可將機器訓練得像人一樣去完成一些工作，這是一件很有成就感的事情。」在廣州昂寶電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。