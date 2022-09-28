陳明通行程曝光 國台辦：民進黨渲染「大陸威脅」

近日國安局長陳明通、國防部政戰局長簡士偉訪泰、訪美行程接連被曝光，外界質疑是中共對台情報戰新形態。大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日對此事回應說，「民進黨當局」慣於渲染所謂「大陸威脅」，誤導台灣民眾。

朱鳳蓮說，民進黨當局慣於渲染所謂「大陸威脅」，轉移焦點，誤導台灣民眾，企圖通過煽動「反中仇中」謀求政治私利。她說，這套把戲了無新意，愚弄不了廣大台灣民眾。

至於外交部長吳釗燮表示，台海形勢緊張的根源是大陸對外擴張，朱鳳蓮反控，「這個人」的說法完全是罔顧事實、顛倒黑白，強調台海局勢緊張在於民進黨堅持台獨分裂和迎合外部勢力。

值得注意的是，陸委會近日委託學者，對大陸「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」分析，中共未來將對台著重武力威嚇與融合發展，嚇阻國際社會介入。

朱鳳蓮重申，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。」

朱鳳蓮說，為了捍衛國家主權和領土完整，我們（中國大陸）採取堅決有力措施，反對和遏制「台獨」分裂行徑與外部勢力干涉，完全是正義之舉、正當之舉。

她表示，大陸將深入貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署」，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定推進祖國統一進程，團結廣大台灣同胞共創祖國統一、民族復興的光榮偉業。

28日的記者會上，朱鳳蓮還對我方抨擊大陸「蓄意錯誤解釋聯大2758號決議」做出回應，重提「一個中國原則」等陸方立場，並指「台灣是包括2300萬台灣同胞在內的全體中國人民的台灣。台灣的前途只能也必須由全體中國人民共同決定。」

至於台灣尚未收到第41屆國際民航大會邀請，朱鳳蓮說，國際民航組織是聯合國的專門機構，只有主權國家才有資格參加。「台灣作為中國的一部分，無權參加。」