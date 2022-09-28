離岸人民幣跌破7.2元關口 創有紀錄以來新低

人民幣對美元匯率跌不休！28日開盤一度跌穿7.2元關口。人民幣對美元在岸價較前一日跌逾400個基點，創2008年以來新低；人民幣對美元離岸價更跌穿7.21元。截至發稿，最低見7.2279元，日內跌近400個基點，跌至有紀錄以來新低。今年以來，人民幣對美元匯率在離岸市場累計下跌13.4%。

人民幣兌美元中間價報7.1107元，較上日報7.0722元，跌385個基點或0.54%，創2020年6月2日以來、也是逾兩年以來新低。今年以來，人民幣對美元中間價累計下跌11.53%。

此前，人行出手以阻擋人民幣貶勢。26日，人行發布消息稱，自28日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20%；9月5日，央行決定自15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行8%下調至6%。

儘管人民幣貶壓仍存，機構仍認為無需過度擔憂。東吳證券表示，短期在美聯準會升息為代表的全球流動性收緊環境，「外緊內鬆」的宏觀大環境仍將維持；而中長期來看，隨著美聯準會升息周期結束，大陸國內經濟平穩增長，「外緊內鬆」宏觀環境將逐步出現調整，人民幣匯率不具備中長期貶值的基礎。

另外，為維護季末流動性平穩，人行28日公布開展逆回購操作2,000億元人民幣，7天期佔1,330億元，14天期佔670億元，中標利率分別維持於2%及2.15%。該規模較上日進一步增加，續創7個月新高。據此計算，單日淨投放亦增至1,980億元，本週前3日累計淨投放量已達到5,040億元。