海陸空多線 武漢拓國際物流通道

根據湖北口岸物流開放發展峰會暨國際物流通道推介活動消息，該省將拓展武漢—寧波鐵海聯運、武漢—欽州南向陸海新通道、武漢—東協散雜貨直航、武漢—寮國等東南亞國家的國際鐵路聯運班列等多個國際物流新通道。

中新社報導，在中西部內陸省份中，湖北口岸數量居第二位。作為長江經濟帶中游重要省份，湖北在區域經濟發展和長江物流大通道中扮演重要角色。近年來，湖北依託長江黃金水道、國際鐵路、國際機場等基礎設施，構建起以近洋直航、江海聯運、鐵路直達、鐵海聯運、國際航空為支撐的國際物流體系，形成了聯通歐美、輻射中亞、銜接日韓、鏈接東協的中部陸海空通道。

近洋直航方面，開通武漢至日本、韓國等直達航線；江海聯運方面，湖北外貿貨物從武漢、黃石等港口出發，到歐美遠洋外貿箱通過上海洋山港中轉海運出口；到日韓、東南亞航線外貿箱經上海外高橋港中轉海運出口，開通「武漢—洋山」江海直達天天班、「黃石新港—上海洋山港」江海直達航線等。

中歐班列（長江號）近年來持續拓展東向、南向通道，陸續開通中越、中亞、東協等班列，逐步構建起「通道並行、多點直達」的國際物流網絡體系，通達亞歐大陸40個國家、107個城市。武漢天河機場目前開通國際定期貨運航線18條，通航點19個，覆蓋北美洲、南美洲、歐洲、非洲及亞洲主要城市。

數據顯示，今年1月-8月，中歐班列（長江號）折算發運406列，同比增長40%；武漢天河機場貨物進出口10.7萬噸，國際貨量同比增長22.7%。