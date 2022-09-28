規模全球第2 陸債券餘額142.3兆元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

近年來，中國大陸債券市場功能持續提升，服務實體經濟能力不斷增強。中國人民銀行大陸央行）日前發布數據顯示，截至8月末，大陸各類債券餘額達142.3兆元（人民幣，下同），規模位居全球第二。

新華社報導，人民銀行相關人士介紹，2017年以來大陸債券市場規模持續擴大，直接融資比重大幅提升。

至8月末債券凈融資規模占社會融資總規模的31%，較2017年同期上升10個百分點。

近年來，隨著綠色、扶貧、雙創、鄉村振興等專項債券推出，企業直接融資管道得以拓寬。

人民銀行的數據顯示，截至8月末，公司信用類債券餘額32.2兆元，年均增速14.2%，是僅次於信貸的實體經濟融資第二大管道，融資成本總體低於貸款成本。

大陸不斷豐富債券產品種類和層次，支持積極財政政策實施，增強金融機構服務能力。

數據顯示，截至8月末，金融債券餘額33.4兆元，有力提升了商業銀行資本實力和信貸投放能力；政府債券餘額58.3兆元，其中地方政府債券餘額34.6兆元，成為了大陸債券市場的第一大券種。

人民銀行相關人士表示，人民銀行將會同有關部門和市場各方，繼續共同建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的債券市場體系，持續充分發揮債券市場對支持宏觀調控和優化資源配置的重要作用，支持大陸經濟高質量發展。

中國人民銀行 實體經濟 大陸央行

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