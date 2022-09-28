山東太陽能站 養魚蝦添收益

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
山東推進太陽能協同發展，探索綠色增收新途徑。圖為在山東沾化，華能沾化清風湖風光同場項目區，羊群在太陽能板下穿行吃草。（新華社）
山東推進太陽能協同發展，探索綠色增收新途徑。圖為在山東沾化，華能沾化清風湖風光同場項目區，羊群在太陽能板下穿行吃草。（新華社）

在濱海灣畔的山東省壽光市營裏鎮東北角，坐落著一處「漁光一體」太陽能電站。這裡曾經是大片鹽鹼地，土質差而且缺水，種菜、種糧收成都不好。

新華社報導，「得天獨厚的光照條件，讓這裡成為發展太陽能的理想選擇。」大陸國網壽光市供電公司營裏供電所工作人員朱金勇說，當地開展「太陽能+養魚」項目，在魚塘水面上設立太陽能電池板，水面下養殖魚蝦、海參等喜陰海產品，實現「一地兩用」，極大提高水域利用效率。

山東是大陸經濟和人口大省，也是用能大省。近年來，山東把太陽能發電作為能源結構轉型的重要抓手。國網山東省電力公司數據顯示，到今年上半年，山東太陽能發電裝機容量3714.53萬千瓦，穩居全大陸第一位，計畫到2025年，全省太陽能發電裝機達到6500萬千瓦。

長期以來，太陽能建設受場地制約明顯。山東在鹽鹼灘塗、採煤沉陷區、廢棄工礦用地等加上「太陽能+」效應，探索「一地兩用」集約發展模式，立體推進太陽能發電、新型儲能、水產養殖、休閒娛樂等協同發展。

大陸國務院近期發布《關於支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發展的意見》，提出支持山東大力發展可再生能源，利用魯北鹽鹼灘塗地、魯西南採煤沉陷區等建設規模化風電太陽能基地，探索分布式太陽能融合發展模式。

據山東省能源局介紹，大陸十四五期間，山東將重點推進海上太陽能基地、魯北鹽鹼灘塗地風光儲輸一體化基地、魯西南採煤沉陷區「太陽能+」基地等建設。

據國網山東省電力公司介紹，大陸十四五期間山東以治理濟寧、泰安、棗莊、菏澤等地的採礦沉陷區為重點，通過「漁光互補」、「農光互補」等模式，打造集太陽能電站建設、太陽能新型技術示範、特色養殖、生態治理修復為一體的綜合新能源發展基地，實現經濟效益。

太陽能發電 省電

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