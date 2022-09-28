轉型加速 陸製造業逾5成數位化

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

跨國電氣巨頭施耐德電氣26日與大陸工業和信息化部國際經濟技術合作中心聯合發布「駕馭數位化轉型─數位化賦能綠色智能製造高管洞察2022」。該報告稱，大陸製造業企業數位化轉型加速，在受訪的125家中大型企業中，逾五成已達先進數位化水平。

中新社報導，這份報告對來自10大門類的125家企業高管進行深度調研。結果顯示，大陸製造業企業的數位化轉型總體呈現出轉型加速、更關注可持續發展，以及數據處理能力不斷提升的趨勢。受訪企業中達到先進數位化水平的占比從2021年的45%提升到了54%；愈來愈多的企業將可持續發展納入數位化轉型的重要戰略目標；近九成數位化轉型領軍企業已實現數據的全面採集。

大陸工業和信息化部國際經濟技術合作中心副主任羅發明表示，數位化轉型作為改造提升傳統動能、培育發展新動能的重要手段，已成為推動高質量發展的重要舉措。數位化浪潮下，只有成功駕馭數位轉型的企業，才能在大浪淘沙中基業長青。

儘管製造業企業總體提速數位化轉型，但報告也發現，企業若要實現全方位轉型仍需突破重重困局：一是制定戰略目標，目前已制定轉型戰略並展開行動的企業僅佔50%。

二是挖掘實施場景，90%的受訪高管認同數位化轉型要找準切入點，但由於場景眾多且經驗匱乏，企業難以精準聚焦場景。

三是平衡效率韌性，96%的企業供應鏈受到疫情衝擊，亟需利用數位化轉型提升響應速度和抗風險能力。

施耐德電氣高級副總裁、戰略與業務發展中國區負責人、商業價值研究院院長熊宜表示，面對複雜環境，企業需打造主動型供應鏈。所謂主動型供應鏈，即在協同的基礎上，通過供應鏈控制塔，結合高級分析和智能預警等技術手段，主動應對供應鏈運營過程中的潛在風險，但僅4%的被訪企業建立了主動型供應鏈。

四是共創創新生態，83%的高管認為數位化時代，企業之間的競爭已擴展至生態圈。調查發現，領軍企業的創新階段正從開放式創新演進為生態創新，建立與生態夥伴長期互利和深層融合的合作模式。

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