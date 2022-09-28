德陽產雜交水稻 新品種獲得表彰

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
農業科技人員在進行新品種選育。圖／本報四川德陽傳真
農業科技人員在進行新品種選育。圖／本報四川德陽傳真

近日，四川省第七屆「稻香杯」優質米評選結果揭曉，以四川省農業科學院水稻高粱研究所（德陽市農業科學院）為主選育的優質高產雜交水稻新品種「宜優1611」、「品香優秱珍」、「玉龍優1611 」，榮獲特等獎，在5個特等獎中占據3席。

其中，「品香優秱珍」於2021年通過四川省審定，目前省內外示範推廣面積超過10萬畝，示範片平均畝產950.3公斤，高產田畝產1037.6公斤，刷新了四川一級優質稻高產紀錄，明年有望取得超級稻品種認定。

此外，「宜優1611」區試平均畝產近650公斤，在代表四川參加大陸優質稻評審的3個品種中排名第一；「玉龍優1611」區試平均畝產650公斤以上，比對照品種增產3%以上。這兩個品種實現了優質高產和廣適性結合的突破。

「這些獲獎的水稻新品種是集超高產、高品質和抗病耐逆於一體的突破性優良水稻品種，接下來要加快產業化推廣應用，充分發揮提質增效、節本增收，穩住農業基本盤作用。」四川省農業科學院水稻高粱研究所所長蔣開鋒表示，未來將積極打造區域特色優質稻米品牌，為提升「川米」整體品質和品牌形象，打造新時代更高水準「天府糧倉」，作出積極貢獻。

品牌 稻米

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