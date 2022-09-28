能源重點領域投資 增長逾20%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家能源局規劃司副司長宋雯26日在北京表示，預計十四五期間大陸能源重點領域投資較十三五增長20%以上，為擴大有效投資、促進經濟平穩運行提供強勁動力。

中新社報導，大陸發改委當天舉行記者會，介紹重大基礎設施建設有關情況。宋雯表示，經過多年發展，大陸已成為世界能源生產第一大國，構建了多元清潔的能源供應體系，形成了橫跨東西、縱貫南北、覆蓋全大陸、連通海外的能源基礎設施網絡，有力保障了經濟社會發展用能需求。

她舉例，大陸建成全球規模最大的電力系統，發電裝機容量達到24.7億千瓦，超過G7（七國集團）國家裝機規模總和。十年來，大陸能源生產以年均約2.4%的增長支撐了國民經濟年均6.6%的增長，能源自給率長期穩定在80%以上。可再生能源發電總裝機突破11億千瓦，比十年前增長了近3倍，佔世界可再生能源裝機總量的30%以上。

宋雯說，當前和今後一個時期，還將重點從三方面推動能源基礎設施高質量發展。

一是加大新型電力基礎設施建設力度。實施可再生能源替代行動，穩步推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電太陽能基地、西南水電基地及電力外送通道建設，可再生能源電量輸送比例原則上不低於50%。推進一批水電、核電重大工程建設，2025年常規水電、核電裝機容量分別達到3.8億、0.7億千瓦左右。

二是強化能源安全保供基礎設施建設。加快提升網間電力互濟能力，到2025年西電東送能力達到3.6億千瓦以上。三是推動能源基礎設施數位化智能化升級。包括加快建設智慧能源系統，開展電廠、電網、油氣田、油氣管網、煤礦、終端用能等領域智能化升級等。

再生能源 水電

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