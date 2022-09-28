訓練機器人通人性 成新興職業

「人工智能（人工智慧）是當下新興領域之一，可將機器訓練得像人一樣去完成一些工作，這是一件很有成就感的事情。」在廣州昂寶電子有限公司，碩士畢業生高珊是一名人工智能算法工程師，她日常負責「訓練」機器人，讓機器人更通人性。這是近年來中國大陸出現的一個新職業。

中新社報導，街在一個送餐機器人天花板標籤識別項目中，機器人頂部的攝影鏡頭可透過拍攝天花板的特定標籤，來實現輔助定位。而高珊的工作任務之一，是對機器人開展深度學習訓練環境搭建及檢測模型訓練。

走進粵港澳大灣區多個城市可見，近年來大灣區新技術、新業態蓬勃發展，催生了一批新職業。特別是廣東省推動十大戰略性新興產業快速發展，帶來大量的新職業崗位，為青年人就業成才提供了新的更大舞台。

2019年至今，大陸人力資源和社會保障部已公布74項新職業，在這些新職業湧現的背後，是產業結構優化升級。在有世界工廠之稱的珠江三角洲地區，傳統產業升級迭代、新興產業迅速崛起，對雷射設備安裝調試員、電氣電子產品環保檢測員、工業機器人系統操作員等新職業崗位人才的需求，正呈現出增長態勢。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司是鋰電裝備主要企業、數智化工廠領域的先進企業之一。在該公司車間，多名青年技術人員正開展雷射智能設備安裝與調試。該公司人力資源中心總監周建平表示，該公司持續增資擴產，重視新職業技能人才的培養和招聘，僅雷射新工藝領域的新職業人才，明年就要引進約500人。

在中國電器科學研究院認證檢測基地，一名女技術員正對電子元器件進行化學分析檢測，以加強對電氣電子產品中有害物質的管控。該院高級工程師夏慶雲稱，廣東省作為電氣電子產品製造大省，預計目前電氣電子產品環保檢測員的需求總量約為80萬人。

在珠三角，大量工業機器人忙碌在生產線，這催生了對掌握相關操作及系統集成等技術人員的大量需求。廣東省惠州市鴻通晟自動化設備有限公司總經理林兆偉稱，該公司生產製造的電子漿料流延機厚度最薄達到1微米，這種高精密的自動化設備，對設備系統操作員素質有了更嚴格的要求。該公司近年來招聘和培養一批工業機器人系統操作員，並派駐至客戶車間開展設備維護。