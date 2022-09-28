陸救失業 發646億人民幣穩企業

為支持市場主體紓困減壓、穩崗擴崗，今年以來，中國大陸連續發布一系列政策措施，加大失業保險穩崗返還實施力度，向暫時遇到困難的企業發放一次性留工培訓補助。

新華社報導，大陸人力資源和社會保障部最新數據顯示，1至8月，各地已向1120.1萬戶次企業發放穩崗資金646.3億元（人民幣，下同），為穩企業、穩就業、保民生發揮了重要作用。

失業保險是社會保障體系的重要內容，也是積極就業政策的有機組成部分。今年以來，為進一步緩解疫情對企業的影響，大陸將中小微企業的失業保險穩崗返還比率由60%最高提至90%，大企業由30%提至50%。

據人社部統計，前8個月，各地向721.1萬戶企業發放失業保險穩崗返還資金448.4億元，受益企業數量和返還資金金額分別是去年全年的1.8倍和1.9倍，全大陸超過半數參保企業受益，有力地幫助企業度過難關。

除實施失業保險返還助力穩定崗位外，人社部還向中高風險疫情地區暫時無法正常生產經營的所有參保企業以及未出現中高風險疫情地區的餐飲等5個特困行業企業，創新推出一次性留工培訓補助政策，支持受疫情影響企業穩崗留工。政策實施4個月來，全大陸有395.7萬戶企業享受到196.8億元培訓補助支持。

支持重點群體就業方面，各地推出一次性擴崗補助政策，支持企業吸納大學畢業生就業，已向3.3萬戶企業發放1.1億元補助，惠及大學畢業生10.3萬人。

「1.6億多戶市場主體是中國大陸經濟的重要基石，是穩住就業基本盤的關鍵。」首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛說，受疫情等多重因素影響，部分企業經營壓力加大，關鍵時候用失業保險的「真金白銀」增強對企業的支持，既能鼓勵企業穩崗擴崗、保障民生，又有利於企業增強發展信心、穩定經濟增長。

人社部失業保險司有關負責人表示，在政策加力加效的同時，各地人社部門還全面推廣「免申即享」經辦新模式，全力以赴推進各項舉措落地見效，通過簡化辦理流程、縮短資金髮放時限，變企業找政策為政策、資金、服務找企業，加快釋放減負穩崗政策紅利。