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【即時短評】3段音檔引爆憲政危機 總統級醜聞誰拆彈？

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陸國務院：協助企業紓困緩繳逾千億元行政費和保證金

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院總理李克強。（微博照片）
大陸國務院總理李克強。（微博照片）

大陸總理李克強27日主持召開國務院常務會議，決定對部分行政事業性收費和保證金實行緩繳，幫助市場主體減負紓困，緩繳總額約1160億元（人民幣，下同）。

據新華社報導，會議通過「促進個體工商戶發展條例(草案)」，明確實行公平待遇，依法保護合法權益，將登記和稅費金融支持等行之有效做法上升為法規，並要求依法誠信經營。穩增長穩就業保民生，關鍵要保市場主體。針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶和製造業實際困難，加大紓困力度。

具體而言，在第四季度，緩繳耕地開墾費、汙水處理費等14項行政事業性收費，規模530多億元；緩繳各類工程質量保證金，規模約630億元。

會議還決定，對政策支持、商業化運營的個人養老金實行個人所得稅優惠，對繳費者按每年1.2萬元的限額予以稅前扣除，投資收益暫不徵稅，領取收入實際稅負由7.5%降為3%。

養老金 人民幣 國務院

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