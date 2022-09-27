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汪洋：貫徹「對台總體方略」 堅持九二共識

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
招待會在北京人民大會堂舉行。央視新聞
招待會在北京人民大會堂舉行。央視新聞

在大陸「十一」前，大陸全國政協27日在北京人民大會堂舉辦招待會。大陸全國政協主席汪洋在致詞時，提到要深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，秉持「兩岸一家親」理念，推進兩岸關係和平發展、融合發展。

據大陸央視報導，汪洋在致詞時說，中共二十大即將召開，這次歷史性盛會事關中國共產黨和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興。

他提到，堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而不懈奮鬥。

汪洋進一步向在場港澳台僑各界代表喊話，強調團結就是力量，奮鬥開創未來。「要堅持大團結大聯合，不斷鞏固和發展各民族大團結、全國人民大團結、全體中華兒女大團結，形成心往一處想、勁往一處使的生動局面。」

對於港澳，汪洋表示要全面準確貫徹「一國兩制」方針，落實大陸中央對特區全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，全力支持特區政府依法施政，全力支持香港、澳門保持獨特地位和優勢，全力支持香港、澳門更好融入國家發展大局。

汪洋說，要深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，秉持「兩岸一家親」理念，推進兩岸關係和平發展、融合發展。

他又稱，「祖國統一勢不可擋，挾洋謀獨沒有出路，以台制華注定失敗」。

據央視報導，該招待會由大陸全國政協辦公廳、中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯聯合舉辦，由中共中央政治局委員楊潔篪主持，部分在北京中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協領導，約700名港澳台僑各界代表出席。

從央視新聞聯播畫面上可見，大陸國台辦主任劉結一、全國台聯會長黃志賢以及台盟中央主席蘇輝、大陸全國台企聯會長李政宏等人出席與會。

大陸國台辦主任劉結一（左一）出席招待會。央視新聞
大陸國台辦主任劉結一（左一）出席招待會。央視新聞
大陸全國政協主席汪洋在招待會上發表談話。央視新聞
大陸全國政協主席汪洋在招待會上發表談話。央視新聞

國務院 關中 央視

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