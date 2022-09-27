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大陸星巴克突破6000家 上海門店數破千領跑全球

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
在上海淮海路力寶廣場新開業的門店是星巴克在上海的第1,000家門店，也是星巴克中國的第6,000家門店。(中新經緯)
在上海淮海路力寶廣場新開業的門店是星巴克在上海的第1,000家門店，也是星巴克中國的第6,000家門店。(中新經緯)

星巴克中國27日發布消息稱，其在上海淮海路力寶廣場新開業的門店是星巴克在上海的第1,000家門店，也是星巴克中國的第6,000家門店。上海成為全球首個星巴克門店數量破千的城市，並繼續在星巴克門店數上領跑全球。

在今年的全球投資者交流會上，星巴克宣布計畫至2025財年，在中國大陸以平均每9小時開出一家新門店的速度，新增開3,000家門店，未來三年門店數量增長至9,000家。星巴克預計，到2025年，公司將實現銷售額翻倍、營業利潤為當前四倍的目標。

在過去的十年裡，星巴克在中國大陸的門店數量增長了近10倍，中國市場也由此成為僅次於美國的第二大市場。

然而，好消息背後也暗藏隱憂。星巴克公布的2022財年第3季度財報顯示，星巴克中國營收5.4億美元，年減40％。在客流量下降43％，平均客單價下降1％的影響下，星巴克中國同店銷售額下降了44％。

與此同時，中國本土咖啡品牌瑞幸的門店數量也超過了星巴克，這是星巴克進入中國大陸市場23年從未有過的事情。

星巴克 上海

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