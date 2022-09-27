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外需下降訂單減 陸商務部：有信心下半年外貿實現正增長

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部副部長王受文表示，有信心下半年外貿實現正增長。新華網
大陸商務部副部長王受文表示，有信心下半年外貿實現正增長。新華網

大陸商務部副部長王受文27日表示，大陸外貿面臨一些不確定性，而且不確定性在增加，進出口保持穩定增加的壓力在加大。為應對外需增長放緩，大陸公布了穩外貿的政策措施，下半年外貿有信心實現正增長。

他在國新辦舉行的吹風會上表示，8月的貿易數據顯示外需放緩是面臨的最大不確定性，體現在美歐經濟增速放緩，大陸外貿企業訂單減少，市場需求在下降。為外貿提質增效，大陸公佈新的一系列舉措。

王受文指出，各地非常重視外貿工作，很多省都公佈了務實管用的配套措施，建立了外貿企業「白名單」制度，重點予以支援，商務主管部門對一些重點外貿企業開展常態化走訪、「一對一」幫扶，這些都有助於外貿的穩定增長。

他提到，有這些政策支持，加上大陸外貿基礎較好，儘管大陸面臨外需放緩甚至減弱的大背景，但下半年的外貿還是有信心能夠實現正增長，還是有信心透過外貿的增長來為國民經濟的回升向好作出積極貢獻。

商務部27日在官網發布「支持外貿穩定發展若干政策措施的通知」，要求保生產保履約，支持優勢產品開拓國際市場，要強化外貿企業防疫、用能、用工、物流等各方面保障，必要時全力予以支持，確保外貿訂單及時履約交付；並將廣交會線上展展期由10天延至5個月。

大陸商務部

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