對未來六個月展望不樂觀 陸商務部出三招穩外貿

為確保經濟成長，大陸商務部27日發布《支持外貿穩定發展若干政策措施》，主要涵蓋三方面內容。在同日下午舉辦的記者會上，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，展望未來六個月，世界經濟形勢沒有今年好，歐美也不容樂觀，他呼籲應降低貿易和投資壁壘，才能讓貿易和投資能有更多發展。

大陸國新辦27日下午邀請商務部、海關總署代表舉行例行記者會，會前，大陸商務部發布了上述措施。王受文說明，此次由國務院審議通過的《支持外貿穩定發展若干政策措施》有三方面內容，一是增強外貿履約能力，進一步開拓國際市場；二是激發創新活力，助力穩外貿；三是強化保障能力，促進貿易暢通。

他說，文件提出各地要強化防疫、用能、用工、物流等方面保障，確保外貿訂單及時履約交付，支持企業參加國際展會，且對外貿企業人員出國參展、商洽業務的要加強服務保障，並將擴大即將召開的秋交會，也就是132屆廣交會線上展參展企業範圍、延長舉辦時間。

王受文還說，文件提出要增設一批市場採購貿易方式試點、進口貿易促進創新示範區、跨境電子商務綜合試驗區，推出支持跨境電商發展的措施，同時，要提升港口進出口貨物效率，加強對外貿企業的通關便利化服務保障等。

當被問到如何看待未來外貿走勢時，王受文坦言，現在外貿確實面臨著一些新的不確定性，尤其體現在外需方面，外需的增長放緩，「這是我們當前外貿面臨的最大不確定性。」他提到歐美經濟成長放緩、主要市場進口需求下降、疫情宅經濟需求下降、東南亞和其他一些國家訂單減少等。

但王受文認為，隨著當局推出一系列穩經濟、穩外貿的政策措施，建立外貿企業白名單制度等，下半年大陸的外貿表現還是有信心能夠實現正增長。

另在美聯社提問，如何看待未來6個月自俄羅斯石油和天然氣進口的增長前景、中國大陸對對美歐出口增長展望時，王受文也引述經濟合作發展組織（OECD）剛發布的報告指，未來6月個，世界經濟的形勢沒有今年好，歐美市場也是不樂觀的。

他進一步呼籲，在此背景下，「我們應該摒棄貿易保護主義，反對投資保護主義，我們需要降低貿易和投資壁壘，讓貿易和投資能有更多發展，進而推動世界經濟發展。」王受文說，中國大陸會繼續高舉自由開放的貿易發展旗幟，堅持對外開放，既支持陸企出口，也歡迎外企來華尋求發展機會。