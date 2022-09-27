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世界銀行大降今年大陸GDP增長預測至2.8% 指清零擾亂經濟

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸官方推行COVID-19疫情清零政策，不過世界銀行認為清零擾亂經濟，大降今年大陸GDP增長預測至2.8% 。新華社
大陸官方推行COVID-19疫情清零政策，不過世界銀行認為清零擾亂經濟，大降今年大陸GDP增長預測至2.8% 。新華社

世界銀行（WB）大幅調低今年大陸經濟增長預測至2.8%，原因是清零政策擾亂國內生產、銷售及出口，並指大陸經濟拖累了東亞和太平洋地區增長。

香港經濟日報報導，世銀27日發表報告指出，在全球需求放緩、債務上升和通膨挑戰等不利因素的影響下，東亞和太平洋地區的整體經濟增長從去年的7.2%放緩至3.2%，遠低於4月份時預測的5%。

而大陸經濟增長從去年的8.1%減速至2.8%，較6月給出的預期4.3%同樣大幅調低。

不過，如不把大陸計算在內，全地區經濟料將增長5.3%，遠高於去年的2.6%，其中，越南經濟料增長7.2%，菲律賓增長6.5%，馬來西亞增長6.4%，印尼增長5.1%。

報告指出，大陸在防疫方面取得的成功伴隨著巨大的經濟成本代價，房地產嚴重滑坡也為大陸經濟帶來的壓力，由於開發商疲於應對債務，加上爛尾項目使市場失去信心，大陸樓市的銷量、價格和建築活動都在下滑。

世銀經濟學家Aaditya Mattoo提到，區域內出現角色轉換，長期帶頭增長的大陸正落後於其他經濟體。

亞洲開發銀行、高盛、野村和標普等機構及銀行，近期已陸續下調對大陸的經濟增長預測，並估計大陸的清零政策可能維持到明年。

世銀

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