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天德鈺上市首日破發 午間收盤價人民幣20.7元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
天德鈺27日登陸上交所科創板，上市首日面臨破發，午間收在人民幣20.7元，跌幅4.52%。新浪財經截圖
天德鈺27日登陸上交所科創板，上市首日面臨破發，午間收在人民幣20.7元，跌幅4.52%。新浪財經截圖

背靠鴻海精密，專注於行動智慧終端機領域的整合型單晶片研發的天德鈺，27日登陸上交所科創板，成為首家台灣證券交易所拆分重組登陸A股的公司。

天德鈺發行價格為人民幣21.68元，不過上市首日面臨破發，午間收在人民幣20.7元，跌幅4.52%。

天德鈺董事長郭英麟透過視訊表示，公司上市既是壓力也是動力，將不斷提高附加價值等多種方式服務客戶。

天德鈺的控股股東是恒豐有限，恒豐有限背後是台系的企業天鈺科技，而天鈺科技的第一大股東是鴻海精密，也就是富士康的母公司。

根據招股書，天德鈺產品涵蓋智慧行動終端顯示幕驅動晶片、照相機音圈馬達驅動晶片等。目前已與合力泰、國顯科技、信利、華勤等多家行業內領先的模組廠、面板廠及方案商建立長期穩定的合作關係，

招股書數據顯示，2019年到2021年，營收分別為人民幣4.64億元、5.61億元以及11.16億元；淨利潤分別為人民幣1,727.77萬元、,6074.57萬元以及3.29億元。

天德鈺表示，隨著半導體行業供應緊張情況逐步緩解，公司所處的產品市場供給增加，但是採購成本尚未相應下調，同時產品銷售價格有所下降，影響了公司的盈利水準，

為進一步提升產品競爭力，公司持續加大研發投入，今年前6月研發費用較上年同期增加人民幣2,154.06萬元，增長幅度較大，對淨利潤造成擠壓。

人民幣 半導體

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