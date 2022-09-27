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大陸前8月工業企業利潤 年減2.1%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
圖為東風本田汽車生產線。中新社
圖為東風本田汽車生產線。中新社

大陸規模以上工業企業利潤總額增速一路走低，大陸國家統計局27日公布，今年前8月，全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣5兆5,254億元，年減2.1%，跌幅比前7月擴大1個百分點。

受支持汽車消費政策等因素推動，8月汽車製造業產銷進一步加快，利潤同比增長1.02倍，為一年來最高增速。

而跟港澳台有關，是外資企業月度利潤由降轉增， 8月規模以上工業企業中，外商及港澳台商投資企業營收增長加快，利潤由上月同比下降轉為增長6.0%。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指出，工業企業效益呈現恢復態勢，利潤跌幅較上月收窄，行業結構有所改善，中下游行業利潤繼續恢復，但利潤仍在下跌，經營成本較高，加上外部環境不穩定不確定因素較多，恢復基礎不牢，要加力推進穩經濟一攬子政策和接續政策，擴大有效需求及助企紓困。

朱虹還提到，本次工業數據呈幾個特點，包括工業企業營收保持增長、裝備製造業利潤跌幅明顯收窄、電力行業利潤改善明顯、消費品製造業盈利狀況有所好轉，以及外資企業月度利潤由跌轉增。

41個工業大類中，有16個利潤增長，25個下跌，煤炭開採和洗選業利潤總額年增1.12倍，石油和天然氣開採業增長1.11倍，電氣機械和器材製造業增長20.9%，而計算機、通信和其他電子設備製造業下跌5.6%，通用設備製造業下跌10.3%，紡織業下跌14.1% ，石油、煤炭及其他燃料加工業下跌58.5% 。

前8月，規模以上工業企業實現營業收入87.89萬億元，按年增長8.4%；營業收入利潤率為6.29%，按年下降0.67個百分點。8月末，資產負債率為56.8%，按年提高0.2個百分點。

從8月看，受支持汽車消費政策等因素推動，汽車製造業產銷進一步加快，利潤年增1.02倍，為一年來最高增速；在鋰離子電池、太陽能設備、空調製造等行業帶動下，電氣機械行業利潤增長36.7%，增速較上月加快11.1個百分點；電子、儀器儀表行業利潤分別增長22.9%、21.3%，增速均由負轉正。

8月在規模以上工業企業中，外商及港澳台商投資企業營收增長加快，利潤由上月同比下降轉為增長6.0%；小微企業利潤同比下降4.1%，降幅較上月有所收窄，利潤恢復程度好於全部工業。

台商 外資

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