美媒：「隱入塵煙」全網下架 抹黑文化自信？

一部反映大陸西北底層民眾生存狀況的影片「隱入塵煙」突破人民幣上億元票房後，卻又被全網下架，原因引發輿論熱議然而，自由亞洲電台（RFA）報導指出，真正的「文化自信「難道容不下一部現實主義題材的電影嗎？。

報導表示，一部多次遭遇撤檔的大陸現實題材影片「隱入塵煙」，於今年7月8日終於獲得文化部門批准放映，這部僅花費約人民幣200萬元的小成本電影，卻在上線60天內，創造了破人民幣億元票房的驚人紀錄。

然而，在電影的網路金鑰尚未到期時，該影片疑似由於「迎合西方」等原因被院線提前下架，大陸流媒體平台也緊跟在後。

電影中，主人翁馬有鐵和曹貴英是西北甘肅農村兩個毫無存在感的小人物，在被各自的原生家庭拋棄後，兩人相知相守，耕耘自己的人生，然而惡運專找苦命人。面對村民的冷漠嘲諷，親人和村霸的壓榨，命運的捉弄和遭遇的不公，二人仍保持淳樸憨厚、任勞任怨。

只是在電影的最終，身有生理缺陷的曹貴英跌入水渠卻因未獲村民搭救而身亡，馬有鐵變賣了剛建成不久的土屋和莊稼，也喝下了農藥。

這部呈現大陸底層現實的影片公映後，迅速引發社會輿論的關注和反思。但在9月9日，大陸智庫昆侖策研究院高級研究員鄭晏石發檄文，聲討這部影片是別有用心，是「在我們即將召開的黨的代表大會前反復炒作」。

鄭晏石還在文中質問，電影主創「到底站在什麼立場，替誰說話？」；並且針對審查部門提出，「這部如此糟糕污濁的片子你們怎麼審查的？」

旅居美國的大陸青海省原政協委員王瑞琴表示，三農問題歷來是解決大陸社會問題的關鍵，「隱入塵煙」只是如實反映了西北社會的現狀。

王瑞琴說：「我本身就是西北人，我長期在青海、甘肅，我對西北很熟。所以這個電影對西北農村寫得非常形象，非常真實。」

報導提到，這部影片的內容涉及大齡未婚、生理缺陷、糧食欠款、老房拆遷等多種現實社會議題，真實反映了大陸貧困地區的農民生活狀況，並未過多涉及政治。

然而，還是有部分觀影者質疑該片「抹黑社會主義新農村」、「全面否定黨的扶貧工作的偉大成果」。

截至目前，「隱入塵煙」是2022年評分最高的大陸國產電影，在一向以觀眾挑剔著稱的豆瓣網上斬獲8.5的高分。該影片還曾入圍第72屆柏林電影節主競賽單元。

2020年10月，中共十九屆五中全會通過相關《建議》指出，2035年建成文化強國，是提升國家文化軟實力的重大舉措，也是實現民族復興偉大夢想的重要步驟。習近平還在會上指出：「沒有高度的文化自信，沒有文化的繁榮興盛，就沒有中華民族偉大復興。」

報導認為，然而真正的「文化自信」難道容不下一部現實主義題材的電影嗎？

身在紐約的獨立電影製片人朱日坤指出，導演李睿珺及主創團隊在製作影片時一定會平衡藝術性和政治性，並不是完全獨立的。

朱日坤說：「「隱入塵煙」這樣的電影比較講究策略，要避免特別直接地刺激到審查制度。當然和創作者也有關係，他要考慮市場，可能會有很多妥協的成分。」

觀察者網報導，電影導演李睿珺日前表示，為小人物立傳是作為一個創作者還未泯滅的良知。他說：「他們不應該只是14億人口的兩個數字，值得被銘記、尊重和注目。我們有責任讓給更多人瞭解我們『邊邊角角的同胞』。」