中吉烏阿快線 中亞新通道打通

根據陸海新通道運營有限公司消息，由該公司發運的一趟「中吉烏阿快線」（中國大陸—吉爾吉斯—烏茲別克—阿富汗）國際聯運測試班列，已經於近日抵達阿富汗，標誌著一條聯通東亞、中亞的物流新通道已經被打通。

中新社報導，據悉，該班列裝載摩托車配件、食品等貨物，從新疆喀什以汽運經伊爾克什坦口岸出境，到達吉爾吉斯奧什市後換乘鐵路，經烏茲別克抵達阿富汗。

根據報導，行業人士認為，「中吉烏阿快線」的開通，有利於沿線相關產業的雙向流通，實現資源優勢互補。

例如，作為重慶的優勢產業，汽摩及其相關產業將藉助該線路「走出去」。阿富汗也可以通過「中吉烏阿快線」獲取來自中國大陸的貨物。

此外，阿富汗是銅礦大國，其豐富的礦產資源可通過該線路運往吉爾吉斯、烏茲別克和中國大陸。

據報導，陸海新通道運營有限公司介紹，為拓展中國大陸與中亞各國貿易通道，從下個月起，「中吉烏阿快線」計畫保持每周一列的發運頻率，未來逐步擴大規模至每周兩列。