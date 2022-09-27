投運3年 大興機場 旅客逾5200萬人次

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

9月25日，北京大興國際機場迎來投運3周年。投運以來，大興機場累計完成旅客吞吐量超過5200萬人次，航班起降約45萬架次，貨郵吞吐量約37萬噸。

新華社報導，大興機場有關負責人介紹，3年來，大興機場協同各航空公司高質量推動國際樞紐航線網路布局，增強航線網路通達性。目前，26家大陸國內航空公司在大興機場運營，累計開通航線266條，通達航點185個。

同時，機場與航空公司建立了一體化聯合營銷機制，先後推出北京大興至廣州、深圳、廈門、西安、昆明等9個「興快線」產品，在高峰時刻能實現每半小時就有飛往廣、深兩地的航班。

「對一座大型一體化綜合交通樞紐來說，通達性至關重要。」該負責人說，3年來，大興機場積極構建直通北京中心城區、覆蓋京津冀的「地上一張網」，包括4條高速公路（大興機場高速、大興機場北線高速、京開高速、京台高速）和3條軌道交通（地鐵大興機場線、京雄城際鐵路、城際鐵路聯絡線），目前僅剩城際鐵路聯絡線還未通車運行。

此外，大興機場開通了北京草橋，河北固安、涿州、廊坊4座城市航廈，為北京內外旅客提供登機、行李托運、行李安檢等一體化的服務。

據悉，大興機場正著手編制空鐵聯運協同發展規畫草案，推動空鐵聯運套票產品的設計。下一步還將推進雄安至大興機場快線大興機場段銜接的技術研究，以及國貿、麗澤城市航廈的籌建工作。

大興機場 北京 航線

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