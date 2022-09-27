台青話創業：修煉自身 抓住機遇

「2012年，我認識了人生中的第一個大陸朋友。這10年，我在大陸創業、生活，足跡遍布上海、浙江、廈門等地，留下了許多美好的回憶。」25日，在浙江台州舉辦的「大陳島海峽兩岸交流基地·青年創業交流服務中心」（青年創業交流服務中心）啟動儀式上，從事跆拳道教學多年的台灣青年李東憲說。

中新社報導，大陸與台灣同文同種，近年來，赴大陸工作、學習的台灣青年越來越多。跆拳道工作之餘，李東憲作為（台灣）中華青年發展聯合會副理事長，常常向台灣青年分享自己在大陸的創業經驗。

他表示，台灣青年赴大陸創業之前，應該先以旅遊的心態來大陸逛一逛、玩一玩，選一座適合自己節奏的城市並深入體驗當地的生活，同時也應該不斷學習工作技能與創業知識，積極修煉自身。

據報導，從事大陳黃魚養殖多年的盧陽雨向兩岸青年介紹了自己的創業故事。他表示，創業不是一蹴而就的，只有花費時間好好沉澱自身，才能抓住轉瞬即逝的機會。

同為創業者的台商吳發彬深有同感。「1990年左右，我和父親一起來大陸經營聖誕用品，目前產品出口至英國、德國、法國、丹麥、西班牙等20餘個國家，大陸寬廣的市場與豐富的產品是我們創業者的福地。」吳發彬說，自己也時常向親朋好友介紹大陸的真實情況，希望台灣青年能夠多來大陸看一看。

值得一提的是，吳發彬的兒子吳達人如今在深圳工作，成了一名「創三代」，祖孫三人都對大陸的營商環境讚賞有加。

啟動儀式後，青年創業交流服務中心將不定期舉辦各類講座，宣傳政策、開展培訓，提高政策知曉率；舉辦各類活動，讓兩岸青年面對面交流，增進瞭解，碰撞出思想火花；舉辦各類現場會、招商引資會、項目推介對接會，為兩岸青年及創業團隊提供創業發展等服務。