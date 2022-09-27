浙江海寧人才房票 最多減50%

浙江嘉興市政府日前發布《關於印發海寧市人才房票實施辦法（試行）的通知》，稱符合條件的人才可申請「人才房票（購房代金券）」，其中A類人才金額可議，其後有B類150萬元（人民幣，下同）至H類人才5萬元的各個不同檔次。碩博士生被劃分在E類，該類人才可領取房票金額為60萬元。其中，全職留用的博士後75萬元。

根據《通知》，B類人才150萬元；C類人才120萬元；D人才80萬元；E類人才60萬元，其中出站後全職留用的博士後75萬元；F類人才30萬元；G類人才10萬元，其中購房時35歲以下的全日制普通大學畢業生15萬元；H類人才5萬元。

《通知》列舉符合海寧市人才分層分類目錄的部分A至H類人才（不含機關事業單位在編人員），共六類。除了經認定納入省人才庫的C類及以上人才外，D類人才是數個特定人才計劃的核心成員、領軍人才，以及省技術能手、浙江工匠、嘉興市首席技師。

E類人才則包括數個特定人才計劃入選者、負責人，具有正高級專業技術職務任職資格人員，博士研究生等；F類人才包括具有副高級專業技術職務任職資格人員、經浙江省核發具有高級技師職業資格證書的技能人才、碩士研究生等；G類人才包括全日制普通大學畢業生、中級專業技術職務任職資格的專技人才、海寧市重點產業緊缺人才等；H類人才則是全日制普通大學專科畢業生。

方案並且要求，「人才房票」使用金額不得超過購房總價款的50%。若夫妻雙方同時符合條件的話，可以一併享受，但是仍不得超過購房總價款的50%。人才房票使用有效期截至今年12月31日。