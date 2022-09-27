打造全球資管中心 上海穩步推進

從2019年在「上海國際金融中心建設三年行動計畫」中首次提出建設全球資產管理中心，到2021年「關於加快推進上海全球資產管理中心建設的若干意見」推出，再到近日上海資產管理協會成立大會暨私募股權和創業投資份額轉讓試點儀式啟動，上海向建設全球資產管理中心的目標穩步推進。

上海為何要打造全球資管中心？上海資產管理協會會長、匯添富基金管理股份有限公司董事長李文表示，建設全球資管中心是上海國際金融中心邁向更高能級的必由之路。

中新社報導，李文認為，經過30多年發展，上海已基本建成與中國大陸經濟實力以及人民幣國際地位相適應的國際金融中心。上海目前擁有銀行理財、保險資管、信託、公募基金、私募基金、券商資管等在內的各類資管機構超過4600家，資產管理規模占大陸25%，權益類基金規模占大陸近二分之一。

上海科創中心股權投資基金管理有限公司總裁楊斌表示，隨著「資管新規」推出和統一監管的實施，資產管理行業進入快速發展，成為金融開放和創新最活躍的領域。

如何能建成全球資管中心？楊斌認為，目前上海國際資管中心建設剛起步任重道遠。整體的營商環境、開放氛圍、國際化視野、創新支持等方面都是全球資管中心建設的重點，需要進一步夯實。

李文直言，儘管近年來上海國際金融中心和全球資管中心建設取得重要進展，形成一定的特點和優勢，但與成熟全球資管中心發展水平相比，與經濟高質量發展對資管行業提出的要求相比，仍需在多方面發力。

在他看來，未來上海應持續推進制度型開放，發揮自由貿易試驗區及臨港新片區金融開放優勢；吸引資管人才集聚，加強國際人才引進；加強金融市場建設，增強上海金融市場全球資源配置能力和風險管理能力；持續推動產品和業務創新，加強在養老金融、ESG（環境、社會和公司治理）責任投資、金融科技、公募REITs等方面的創新力度。