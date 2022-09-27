大陸工業軟體產品收入 前7月同比增長8.7%

大陸工業和信息化部近日發布的數據顯示，今年1月至7月，大陸工業軟體產品收入為人民幣1219億元，同比增長8.7%，持續保持增長態勢。

新華社報導，工業軟體的發展對推動工業數位化、智能化轉型很重要。近年來，大陸強化對工業軟體的政策支持，紮實推進關鍵核心技術突破，持續推動工業軟體應用，加快培育工業軟體領軍企業。

大陸工業和信息化部的數據顯示，近年來，大陸工業軟體市場規模正在穩步壯大，供給能力有效提升，發展環境持續優化，為製造業數位化轉型提供了有力支撐。2019年至2021年，大陸全國工業軟體產品收入年均複合增長率達18.5%。天眼查數據顯示，截至目前，大陸有54.2萬餘家工業軟體相關企業。

大陸工業和信息化部信息技術發展司副司長王建偉表示，產業發展的下一步，工業和信息化部將與有關部門加強配合，在工業軟體應用推廣、產品突破、生態構建等方面協同發力，聚焦關鍵產品，持續突破核心技術，加快補齊弱項，發展一批工業軟體開源項目，推動產業的高質量發展。