大陸工業軟體產品收入 前7月同比增長8.7%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸工業和信息化部近日發布的數據顯示，今年1月至7月，大陸工業軟體產品收入為人民幣1219億元，同比增長8.7%，持續保持增長態勢。

新華社報導，工業軟體的發展對推動工業數位化、智能化轉型很重要。近年來，大陸強化對工業軟體的政策支持，紮實推進關鍵核心技術突破，持續推動工業軟體應用，加快培育工業軟體領軍企業。

大陸工業和信息化部的數據顯示，近年來，大陸工業軟體市場規模正在穩步壯大，供給能力有效提升，發展環境持續優化，為製造業數位化轉型提供了有力支撐。2019年至2021年，大陸全國工業軟體產品收入年均複合增長率達18.5%。天眼查數據顯示，截至目前，大陸有54.2萬餘家工業軟體相關企業。

大陸工業和信息化部信息技術發展司副司長王建偉表示，產業發展的下一步，工業和信息化部將與有關部門加強配合，在工業軟體應用推廣、產品突破、生態構建等方面協同發力，聚焦關鍵產品，持續突破核心技術，加快補齊弱項，發展一批工業軟體開源項目，推動產業的高質量發展。

天眼 人民幣

延伸閱讀

古人也做核酸？大陸兒童讀物曝「抗疫3000年」 網笑翻：現在是第2年

大陸擬要求網路直播須「延時」播出 發現問題即切斷

援助北韓物資？陸外交部證實大陸通往北韓鐵路貨運重啟

全球景氣趨緩 8月工業生產這兩個行業負成長25%、27.9%

相關新聞

人行出重手 阻貶人民幣

人民幣對美元匯率貶不停，中國人民銀行再度出手穩匯。人行昨（26）日公告，為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理，自28日起...

大陸特斯拉變相降價

新能源汽車競爭日益激烈，今年在大陸多次漲價的特斯拉罕見出現「變相降價」的情況來衝刺銷售量，特斯拉上海店銷售人員表示，9月...

陸機器人專業人才 缺500萬人

機器人產業蓬勃發展，市場規模持續快速增長。催生對掌握相關操作及系統集成等技術人員的大量需求。資料顯示，僅在中國大陸，人工...

TikTok與美安全協議 喬不定

《紐約時報》引述消息人士報導，大陸企業字節跳動旗下的短視頻平台TikTok在美國安全協議方面取得進展，但仍面臨障礙。因為...

香港解封 國泰航空大招聘

香港政府昨（26）日起放寬海外或台灣經機場抵港人士檢疫安排，由「3+4」改為「0+3」，取消酒店檢疫，改為家居或酒店3日...

浙江海寧人才房票 最多減50%

浙江嘉興市政府日前發布《關於印發海寧市人才房票實施辦法（試行）的通知》，稱符合條件的人才可申請「人才房票（購房代金券）」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。