廣州基礎設施投資 8月大增

今年8月，廣州一批基礎設施投資項目施工進度加快。廣州市統計局26日披露，8月廣州新納入統計的基礎設施項目大幅增加，達104個，比前7個月月均新納入統計基礎設施項目（38個）多出66個，合計計畫總投資289億元（人民幣，下同），其中計畫總投資超億元項目12個，包括計畫總投資超百億元的獅子洋通道工程項目。

中新社報導，這些新項目開工建設，推動廣州市基礎設施投資累計增速連續3個月提速增長。統計數據顯示，1月至8月，廣州全市完成基礎設施投資同比增長4.3%，增速分別比1月至6月、1月至7月提高1.1個和0.9個百分點。

統計數據顯示，廣州正在加快建設輻射能力更強的國際性綜合交通樞紐。1月至8月，佔全市基礎設施投資比重為52.7%的交通運輸、倉儲和郵政業完成投資額同比增長13.8%，增速高於基礎設施投資增速9.5個百分點。其中，鐵路、航空和道路運輸業投資增速分別為31.5%、29.7%和12.5%。

同時，地鐵、城際、有軌全制式城市軌道交通也正在加快建設。據統計，由廣州地鐵集團負責運營的軌道交通里程達到857公里。目前，廣州地鐵正全面推進10條（段）、201.9公里地鐵線網建設，以及佛莞城際等9條（段）、316公里城際鐵路建設，統籌負責24個國鐵、綜合交通樞紐、市政道路項目投資建設。

1月至8月期間，廣州地鐵集團有限公司投資項目共37個，合計計劃總投資4576億元，本年完成投資近270億元，佔廣州市基礎設施投資比重超過20%，其中地鐵十一號線、十二號線（潯峰崗-大學城南）和十號線工程的8月份投資額，均超過4億元。