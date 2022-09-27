世界級石化產業 在閩加速建設

作為迄今為止海峽兩岸合資合作規模最大的石化產業合作項目——古雷煉化一體化工程，多個重大項目簽約落地，加速提升區域自主充足的原料供應能力，福建漳州古雷世界級石化產業基地建設正在提速。

中新社報導，漳州古雷石化基地地處廈門、汕頭兩個經濟特區之間，與台灣隔海相望，是大陸七大石化基地之一、福建省石化產業「兩基地一專區」重點建設區域，在石化產業發展布局、承接台灣石化產業轉移、福建全方位推進高質量發展大局中具有重要地位。

古雷煉化一體化工程一期項目總投資278億元（人民幣，下同），主要生產聚丙烯、乙二醇、苯乙烯等主產品，達產後預計年營業收入可達300億元。自去年8月正式投產以來，目前古雷煉化一體化工程一期項目已進入持續優化穩產階段。

總投資超過700億元的福建古雷煉化一體化工程二期項目投資協議日前正式簽訂，由中國石化集團主導的該項目，擬在古雷石化基地建設超過千萬噸/年煉油、百萬噸/年乙烯、百萬噸/年芳烴聯合裝置及配套下游煉化裝置，達產後年營業收入可達800多億元。

相關人士稱，該項目規劃工藝先進，能耗物耗較低，產品少油多化，下游產業鏈長，項目落地對於壯大古雷乃至全省的產業集群，提升古雷世界級石化產業基地整體競爭力具有重大意義。

據悉，長期以來，古雷石化產業發展備受「油頭」缺失的困擾。該基地擁有大陸七大石化基地之中最大的煉油規劃指標——5000萬噸/年，但卻也是七大石化基地中唯一沒有簽約落地上游煉化一體化項目的基地。古雷開發區相關負責人認為，缺少「油頭」，猶如發展被扼住了喉嚨，不僅限制了古雷上游基礎原料的供應能力，更直接影響著中下游精細化工企業來此投資的熱情。

為破解「油頭」制約，古雷開發區全力以赴推動「油頭」落地。經過3年多的爭取、逾4個月的協議談判，古雷煉化一體化工程二期項目投資協議正式簽訂。古雷開發區相關負責人表示，煉化一體化工程二期項目對落實大陸七大石化基地的產業布局，鏈式延伸延長「化尾」，更新古雷產業版圖、提升古雷產業質效有著積極的撬動作用。