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理想汽車下調第三季交付預期至2.55萬輛 降幅逾5％

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
理想汽車26日宣布下調第三季交付指引至2.55萬輛。圖為理想one車型售價。（取自新浪微博）
理想汽車26日宣布下調第三季交付指引至2.55萬輛。圖為理想one車型售價。（取自新浪微博）

大陸新能源車造車新勢力「蔚小理」之一的理想汽車下調第三季車輛交付。理想汽車26日在港交所公告稱，受到供應鏈限制影響，預計今年第三季的車輛交付量約為2.55萬輛。相較此前第二季給出的交付指引2.7萬至2.9萬輛的下限還低了約5.6%。

理想汽車近期銷量銳減，8月交付腰斬，僅4571輛，月增率及年增率降幅都超50%。今年7月和8月，理想累計交付1.5萬輛，換言之，9月理想預計交付1.05萬輛左右，與7月水平相當。

理想汽車在公告中表示，本次交付預期的下調主要由供應鏈限制所導致，將繼續與其供應鏈合作夥伴保持密切合作，以解決供應瓶頸並加速生產。

此前，理想L9曾因供應鏈問題延期交付。8月末，理想L9曾因四川地區電力緊張，在四川綿陽的增程器工廠供應延遲，導致理想L9出現了交付延期的情況。在第二季財報電話會議上，理想汽車執行長李想表示，9月將交付超1萬輛L9。

造車新勢力隊伍交付量狀況不一。蔚來汽車發布今年第二季財報顯示，2022年第三季，蔚來交付指引為3.1萬輛至3.3萬輛，為單季最高交付指引。

而在造車新勢力長期交付量居首位的小鵬汽車，今年上半年交付量實則一直在倒退。2022年第二季，小鵬汽車交付量為34422輛，較第一季34561輛下降0.4％。因此對第三季做出了相對保守的業績指引，預計交付量介於2.9萬輛到3.1萬輛之間，年增13％至20.8％

理想汽車 蔚來汽車

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