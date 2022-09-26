上海推大陸首部省級AI法規 產業發展「輕微違法免罰」

大陸首部促進人工智能產業發展的省級地方性法規《上海市促進人工智能產業發展條例》上周四（22日）經上海市十五屆人大常委會四十四次會議表決通過，將於10月1日起施行。條例規定，AI產業發展過程中 輕微違法不予行政處罰。

據東方網，《條例》提到，上海市政府設立「上海市人工智能戰略諮詢專家委員會」，成員將由大學院校、科研機構、企業和其他組織等專家組成，為產業發展中的重大戰略、重大決策提供諮詢意見。上海市還將設立「人工智能倫理專家委員會」。

《條例》還提出，上海市按照國家部署實施「東數西算」工程，協同長三角其他省市打造全國一體化大數據中心體系長三角國家樞紐節點。上海市推動演算法模型交易流通，上海市經濟信息化部門會同相關部門指導行業組織制定人工智能演算法模型推薦目錄，降低演算法模型交易風險，提高演算法模型交易效率。

在產業發展「重點促進」部分，《條例》提出，上海市支援相關主體開展基於先進架構的高效能智能晶片設計創新，研製雲端晶片和雲端智能伺服器，佈局類腦晶片，強化軟硬體協同適配，支援聯合建設研發測試和應用平台，加強技術協同和晶片架構互聯互通，提升智能晶片產品和技術競爭力，培育智能晶片應用生態體系。

《條例》還規定，上海市有關部門可以就人工智能產業發展過程中的輕微違法行為等制定依法不予行政處罰清單，通過批評教育、指導約談等措施促進公民、法人和其他組織依法合規開展生產經營活動，「允許試錯，也將使科學家在該領域的探索更加大膽，激發創新活力。」