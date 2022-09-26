大陸目前最夯職業「機器人工程技術人員」 人才缺口高達500萬

機器人產業蓬勃發展，市場規模持續快速增長。催生對掌握相關操作及系統集成等技術人員的大量需求。資料顯示，僅在中國人工智慧機器人行業人才缺口就高達500萬（人），複合型人才和高層級人才稀缺。

證券日報今天（26日）報導，據《中國機器人產業發展報告（2022年）》顯示，預計2022年全球機器人市場規模將達到513億美元，中國機器人市場規模將達到174億美元。與此同時，相關新職業也隨之興起。

業界指出，隨著機器人應用場景增加、滲透率快速提升，企業無論是在本體、減速器、雷射雷達等硬體領域，還是AI、晶片設計等軟體領域，對相關專業人才的需求都將顯著增加。

大陸教育部全國大學生就指委委員、國務院國資委機械工業經濟管理研究院協同創新中心主任宋嘉表示，基於數位產業化和產業數位化兩個維度應運而生的機器人工程技術等職業，正是當下大學生較為關注的新興職業。

他說，機器人工程技術等崗位人才稀缺，代表著機器人行業產業鏈、價值鏈正在快速融合。

報導稱，機器人領域缺工現象已經顯現，相關工程技術等專業人才更是緊俏。據大陸人社部發佈的2022年第二季度全國招聘大於求職「最缺工」的100個職業排行顯示，製造業缺工狀況持續，「電腦網路工程技術人員」、「工業機器人系統操作員」等缺工程度加大。其中，工業機器人系統操作員的缺口更為突出。資料顯示，僅在中國人工智慧機器人行業人才缺口就高達500萬（人），複合型人才和高層級人才稀缺。

達闥機器人相關負責人表示，目前在機器人作業系統、多模態機器人等核心領域均處於人才緊缺狀態，市場缺乏具備機器人操作、安裝、調試、編程、維護能力的綜合人才，甚至「一將難求」。

機器人行業作為系統集成性較高行業，其產業鏈包含眾多細分賽道，在應用層面涵蓋語音、視覺、導航等，在硬體層面囊括控制器、感測器、減速器、編碼器、電機等。