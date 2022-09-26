吉林靈芝採收季 蛟河產值近5千萬

當前正是靈芝採收時節，在吉林省蛟河市黃松甸鎮的千棚靈芝種植產業基地內，長成的靈芝在棚內緊密相連。靈芝盤形狀各異、大小不一，但均呈飽滿狀，這正是豐收的預兆。

中新社報導，一大早，繁忙的勞作打破了山區的平靜。大功率抽風機在大棚內抽取飄浮在半空的孢子粉，將其收納進袋子，農民們再將孢子粉舖在大棚地面進行晾曬。

技術指導徐敏起得更早一些，雖已入行十多年，但她仍覺得仙草神奇：靈芝吐粉有固定的生物鍾，主要集中在深夜，至8時太陽升起後便休眠。她帶領農民們要搶抓工時。

靈芝是中國大陸東北三寶之一，在民間更有仙草之稱。坐擁長白山及其餘脈的吉林省有近40年的靈芝種植歷史。

此前當地靈芝產業發展較為粗放，僅售賣切片、孢子粉等初始產品。近些年，眾多上下游企業看到了當地靈芝產業的新商機，依託巨大產能，提升加工、研發能力，助推靈芝深加工產業發展。

蛟河是中國大陸率先實施靈芝種植的縣級市，頗具產業規模。黃松甸鎮黨委副書記張清東介紹，雙山村基地建有靈芝大棚1000棚，種植靈芝椴120萬椴，今年可產孢子粉25萬斤，乾靈芝50萬斤，預計總產值近人民幣5000萬元。