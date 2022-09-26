聽新聞
test
0:00 / 0:00

吉林靈芝採收季 蛟河產值近5千萬

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

當前正是靈芝採收時節，在吉林省蛟河市黃松甸鎮的千棚靈芝種植產業基地內，長成的靈芝在棚內緊密相連。靈芝盤形狀各異、大小不一，但均呈飽滿狀，這正是豐收的預兆。

中新社報導，一大早，繁忙的勞作打破了山區的平靜。大功率抽風機在大棚內抽取飄浮在半空的孢子粉，將其收納進袋子，農民們再將孢子粉舖在大棚地面進行晾曬。

技術指導徐敏起得更早一些，雖已入行十多年，但她仍覺得仙草神奇：靈芝吐粉有固定的生物鍾，主要集中在深夜，至8時太陽升起後便休眠。她帶領農民們要搶抓工時。

靈芝是中國大陸東北三寶之一，在民間更有仙草之稱。坐擁長白山及其餘脈的吉林省有近40年的靈芝種植歷史。

此前當地靈芝產業發展較為粗放，僅售賣切片、孢子粉等初始產品。近些年，眾多上下游企業看到了當地靈芝產業的新商機，依託巨大產能，提升加工、研發能力，助推靈芝深加工產業發展。

蛟河是中國大陸率先實施靈芝種植的縣級市，頗具產業規模。黃松甸鎮黨委副書記張清東介紹，雙山村基地建有靈芝大棚1000棚，種植靈芝椴120萬椴，今年可產孢子粉25萬斤，乾靈芝50萬斤，預計總產值近人民幣5000萬元。

農民 人民幣

延伸閱讀

賴香伶批綠營打高虹安 柯文哲替賴服務處啟用站台

賴香伶參訪新屋美琪工廠 2大點盼讓青年回流

南投農民摘菜意外採到巨大靈芝 一秤近10公斤重

林智堅中華大學碩士學位被撤 賴香伶競辦批：鄭運鵬圓謊、張善政沉默

相關新聞

陸鋁業紡織業 金九銀十落空

傳統季節採購時節的「金九銀十」來臨，但大陸鋁業、紡織業旺季不旺。受地產業拖累及疫情帶來的不確定性影響，今年鋁材市場旺季消...

海島旅遊正熱 「玩海」仍卡瓶頸

站在浙江省舟山市定海區東岠島山頂，可看到「水上滴滴」突突船載著一批批遊客登島。9月末的一個工作日，這個常住人口只有80多...

大灣區科學論壇會址 廣州動工

大灣區科學論壇永久會址24日在廣州市南沙區正式動工。該建築群由會議中心、科技館、科創中心和科學家公寓組成，地上總建築面積...

東方風電3MW機組 「重裝」改造成功

東方風電兩台3MW變槳系統集成式改造樣機，近日在河北一風場穩定運行超過3個月，歷經大風和酷暑的考驗，改造後的機組變槳系統...

陸：願與G20成員推動WTO改革

根據大陸商務部消息，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文日前以視訊方式出席2022年二十國集團（G20）貿易、投資和工業...

上海進出口 連2個月創新高

根據上海市商務委消息，今年8月，上海市外貿進出口規模達4149.7億元（人民幣，下同），較去年同期增長15.8%，其中出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。