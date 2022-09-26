海島旅遊正熱 「玩海」仍卡瓶頸

站在浙江省舟山市定海區東岠島山頂，可看到「水上滴滴」突突船載著一批批遊客登島。9月末的一個工作日，這個常住人口只有80多人的小島，迎來了100多位遊客。

中新社報導，應舟輝也開始忙碌起來。作為東岠島「見山海」露營基地負責人，他的任務很多，準備餐飲、收拾帳篷、接送遊客…一天忙得飯也吃不上。

雖然「見山海」露營基地才開業不久，但遊客熱情不減，節假日的帳篷已預訂一空。原本從事入境遊接待的他，嚐到了海島遊帶來的甜頭。

這是舟山海島遊發展的一個縮影。由2085個島嶼組成的舟山，擁有普陀山、東極島等網紅景點。近年來，因其獨特的海島風景，成為不少遊客的「詩與遠方」。

觀星攬月、望海發呆，是東岠島的主題項目。山頂的固定帳篷中，配備了小型望遠鏡，未來還將有更專業的觀星設備在此落戶；不遠處是抗戰時期遺留下的炮台，站在那裡看海，一覽無餘。

舟山市普陀區文化和廣電旅遊體育局黨組書記王少領提供了海島遊攻略：在普陀區東極島，除山海之景，遊客還可瞭解東極的民俗風情，近距離接觸「里斯本丸」號沉船事件的歷史印記，在漁嫂畫館中體驗漁民畫製作之趣；喜歡海釣的遊客，可以去白沙島。這裡有專業海釣區，遊客也可跟隨老漁民出海，體驗拉網、捕魚。晨起，還可以前往漁家傲觀日台，等待一場海上的絕美日出；金庸迷可以去桃花島，逛逛射雕英雄傳旅遊城，打卡黃藥師山莊、牛家村、八卦書屋等。

潛水、衝浪尚未普及

舟山海島遊開展得如火如荼，但在王少領看來，當地的旅遊產品還是較單一，仍是以濱海度假、沙灘觀光為主，滑板、帆船、潛水、海釣、衝浪等海上項目和郵輪產品尚未走向大眾。

他認為，海島遊資源和空間畢竟有限，海洋遊才是真正藍海。

完成從看海到玩海的轉變，不僅是舟山旅遊面臨的瓶頸，也是諸多濱海城市的困惑。除海南三亞、福建廈門等城市外，各地海洋旅遊開發程度並不高，仍處初級。

海洋旅遊發展新業態

浙江海岸線長度位列中國大陸第四，島嶼總數位列中國大陸第一，做好海洋旅遊的文章，重要性不言而喻。

此前，浙江寧波發布十種海洋旅遊新業態，包含郵輪遊艇休閒遊、時尚運動健身遊等；舟山也啟動「小島你好」—海島共富行動，讓海島在觀光度假休閒外，增加海島文化體驗、活力運動娛樂等。相信目前民宿滿房、餐飲火爆的浙江海島遊能逐漸走向深藍，遊客除了看海，還能玩海。