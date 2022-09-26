上海進出口 連2個月創新高

根據上海市商務委消息，今年8月，上海市外貿進出口規模達4149.7億元（人民幣，下同），較去年同期增長15.8%，其中出口1742.7億元，增長26.2%；進口2407億元，增長9.2%。這是繼7月份之後，上海進出口額再度創下新高。

中新社報導，上海海關的數據顯示，今年7月，上海市進出口值4042.2億元，為歷史上首次突破4000億元，出口、進口較去年同期分別增長32.9%、16.4%，均高於大陸全國水平。7、8月連續的強勁增長讓今年下半年以來上海外貿進出口的V字反彈態勢更為明確，進出口額已由上半年同比微降轉為前8個月同比增長4.8%。

4月份由於受到疫情衝擊，上海進出口額陡然深度下探，但隨著6月全市復工復產加速推進、產業鏈供應鏈趨於修復，進出口持續回升，當月上海市和上海口岸進出口由負轉正，同比增速分別達9.6%、2.8%，較4月分別回升了46.2個和41個百分點。

今年以來，上海市鋰離子蓄電池、太陽能電池等產品出口成倍增長，成為拉動上海上半年工業出口由負轉正重要力量，尤其是電動汽車、船舶等產品。上半年，上海口岸累計出口汽車55.6萬輛，貨值667.3億元，同比分別增長36.7%、56.2%；今年1至8月，上海累計出口各類船舶共407艘，同比增長40%。