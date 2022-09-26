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陸：願與G20成員推動WTO改革

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸商務部消息，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文日前以視訊方式出席2022年二十國集團（G20）貿易、投資和工業部長會議。他表示，G20應帶頭落實世界貿易組織（WTO）第12屆部長級會議成果，推動世貿組織改革取得實質進展。中方願同G20其他成員一道，積極參與世貿組織改革，推動多邊貿易體制促進實現可持續發展目標。

新華社報導，9月22日至23日，G20在印尼舉行貿易、投資和工業部長會議。會議主要就世貿組織改革、多邊貿易體制促進實現可持續發展、疫情應對、數位貿易與全球價值鏈、可持續投資、工業4.0等多項議題進行討論。

王受文說，中國大陸正堅定貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，加強頂層政策設計，同時致力於打造綠色發展夥伴關係，積極開展國際投資合作，推動共建「一帶一路」綠色發展。中國大陸秉持人類衛生健康共同體理念，與120多個國家和國際組織開展疫苗合作，希望G20繼續加強合作促進全球公共衛生健康發展。

王受文表示，中方積極推動產業數位化和數位產業化發展，為中小微企業轉型提供政策支持，積極推進加入《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）進程，加強數位經濟國際合作。

G20

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