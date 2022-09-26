東方風電3MW機組 「重裝」改造成功

東方風電兩台3MW變槳系統集成式改造樣機，近日在河北一風場穩定運行超過3個月，歷經大風和酷暑的考驗，改造後的機組變槳系統運行穩定，變槳系統故障率降低達100%，極大地提升了機組的可利用率，標誌著東方風電3MW機組變槳系統集成式改造產品自主研發成功。

隨著運行年限的增加，早期投運的風電機組變槳系統器件逐漸老化，故障率逐年升高，嚴重影響機組的可利用率和發電量。為此，東方風電精心制定改造方案，採用先進、成熟的交流化變槳技術，通過科學嚴格的電氣工藝設計、定制化的器件選型、完整的型式試驗，有效保證了改造方案的可靠性與安全性，得到了用戶的高度認可，充分肯定東方風電的技術能力和敬業精神。

東方風電總部位於四川省德陽市。據介紹，下一步他們將繼續發揮在風機改造升級方面的專業能力，通過高安全性、高可靠性、最優性價比的綜合方案，快速高效施工，讓更多低效風機煥發新生機、新活力，幫助更多新能源企業優化資產效能，實現更高的發電收益。