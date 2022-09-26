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台商台青走晉來 台商投資山西64億元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

台商台青走晉來」——太忻一體化經濟區（太原）專場推介會24日在山西太原舉行。來自大陸全國台企聯及多地台商協會的台商台青來賓80多人參加現場活動。

新華社報導，山西省台辦、太原市政府、大陸全國台企聯簽署了《關於促進太忻一體化經濟區海峽兩岸（太原）產業園建設的戰略合作框架協議》。晉台有關單位、企業現場簽約10個合作項目，總投資額人民幣64億元，涉及高端裝備製造、電子信息、新材料、現代服務業等領域。

大陸全國台企聯會長李政宏在視訊致詞中說，本次專場推介會為台商台青進一步了解山西、發現山西、共享發展新機遇搭建了新的平台，熱切期待通過「台商台青走晉來」活動，進一步擴大全國台企聯、廣大台商台青與山西各界的交流合作，共同推動晉台融合發展再上新台階、再譜新篇章。

太忻一體化經濟區建設涉及太原市北部6縣（市、區）和忻州市6縣（市、區），是山西打造經濟增長新引擎的重大舉措。

此次推介會由山西省台辦、山西省商務廳、山西省投資促進局和太原市政府共同主辦。

推介會後，台商台青來賓實地考察了太忻一體化經濟區，並進行項目考察對接和交流參訪。

台商 考察

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