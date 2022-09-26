3年200產業群 陸助中小企創新轉型

根據中國大陸工信部消息，工信部已啟動2022年度中小企業特色產業集群申報和推薦，立足具體細分領域，以產業集群方式助力中小企業資源對接、要素整合，推進惠企政策落地，有針對性進行固鏈強鏈補鏈，同時還將支持中小企業特色產業集群參與先進製造業集群的培育和建設。

新華社報導，量大面廣的中小企業是中國大陸經濟韌性的重要支撐。當前，市場主體面臨的壓力較多，更需要加大力度支持。培育中小企業特色產業集群，有利於完善優質中小企業培育體系，也有利於發揮集群在產業鏈對接等方面優勢，為中小企業紓困解難。

近年來，各地在推動重點區域產業集群化發展的同時，也進一步加大對特色產業集群的培育以及對集群內、園區內中小企業的支持。

大陸工信部中小企業局有關負責人表示，大部分省（區、市）制定了相關產業集群政策，因地制宜推動產業集群發展。各級中小企業主管部門要加強對集群的財政、金融、產業、創新、土地、人才等政策支持，提升集群主導產業優勢，加強對集群參與重大項目的支持力度，加強集群公共服務體系建設。

據悉，大陸工信部力爭到2025年，培育200個中小企業特色產業集群和10個中外中小企業合作區，推動大中小企業融通創新、產學研協同創新向縱深發展，中小企業創新生態不斷完善。