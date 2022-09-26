大灣區科學論壇會址 廣州動工

大灣區科學論壇永久會址24日在廣州市南沙區正式動工。該建築群由會議中心、科技館、科創中心和科學家公寓組成，地上總建築面積約11萬平方公尺，預計將於2025年建成投用。

新華社報導，據介紹，大灣區科學論壇永久會址建築群的方形體量被雕刻成數個風帆與海浪元素的屋面單元，展示出新時期中國科學發展百舸爭流、千帆競渡的拚搏精神。

中國科學院院士白春禮在動工儀式上的致詞中表示，大灣區科學論壇永久會址選址在珠江出海口，具有獨特的地理位置優勢。相信大灣區科學論壇能夠促進科技創新合作、創新成果共享，打破制約知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘，構建起全球開放的創新生態，讓科技創新成果為更多國家和人民所及、所享、所用。

大陸全國政協副主席梁振英在致詞中表示，作為粵港澳大灣區最高級別的科學盛會，大灣區科學論壇將為大灣區建成國際科技創新中心，促進國際交流合作，建設全球科技創新高地，推動新興產業發展注入新動力，產生深遠影響。

大灣區科學論壇是「一帶一路」國際科學組織聯盟發起、廣東省人民政府主辦的國際化論壇，旨在為各國政要、國際頂尖科學家和青年科學家、國際著名創新企業家以及金融界專家等打造一個共商共享全球科學發展與合作的高層次交流平台。

大灣區科學論壇戰略諮詢委員會也在當天正式成立。白春禮說，委員會由來自世界各地的頂尖科學家、國內外政要、傑出企業家和戰略投資家組成，將為論壇的科學決策把脈、建言、獻策，推動大灣區科學論壇成為建設國際科技創新中心、打造全球領先創新高地、構建世界科學共同體的重要平台。