新能源車帶頭 廣州8月經濟向好

大陸廣州市統計局24日發布數據顯示，8月廣州主要行業生產經營活動同比穩中向好，帶動1月至8月生產、需求等主要經濟指標增速多數持續改善，經濟運行總體延續穩定恢復態勢。

中新社報導，數據顯示，1月至8月，廣州市規模以上工業增加值同比增長3.4%，增速比1月至7月提高0.4個百分點。其中，8月當月增加值同比增長7.2%，增速比7月提高1.2個百分點。

重點行業中，汽車製造業增速持續提升，其中新能源汽車1月至8月實現產值、產量同比分別增長1.1倍和1.3倍；高技術製造業實現增加值同比增長9.0%，其中醫藥製造業持續高位運行，實現增加值同比增長41.6%。

新產品中，通信及電子網路用電纜、顯示器等新一代信息技術產品、安全自動化監控設備，以及工業控制計算機及系統等工業自動化轉型產品增勢較好，1月至8月產量同比分別增長1.3倍、29.6%、45.1%和23.5%。智能化產品和視聽設備需求增加，智能電視、智能音箱、影像投影儀產量同比分別增長75.3%、33.1%和28.4%。

消費方面，1月至8月廣州市實現社會消費品零售總額6812.67億元人民幣，同比增長2.9%。分類別看，大宗商品消費增長較快，受新能源汽車暢銷帶動，全市限額以上汽車類商品零售額同比增長7.4%，其中新能源汽車零售額同比增長99.4%。限額以上石油及製品類商品零售額保持高位增長，同比增長22.6%。基本生活類消費增長穩定，健康消費需求持續釋放。

固定資產投資方面，1月至8月廣州市完成固定資產投資同比下降1.8%。分領域看，基礎設施投資連續3個月增速提升；房地產開發投資同比下降4.4%；工業投資保持兩位數較快增長趨勢，同比增長15.2%；製造業投資增勢較好，同比增長25.8%；高技術製造業完成投資額同比增長50.1%；電子及通信設備製造業投資勢頭猛，同比增長71.4%；醫藥製造業投資同比增長7.7%。

廣州市統計局分析稱，總的來看，8月廣州經濟運行同比穩中向好，主要經濟指標多數持續改善，但當前經濟發展仍面臨嚴峻複雜的形勢，經濟回穩提升處於關鍵期。下階段，仍需狠抓穩經濟一攬子政策及其接續措施釋放效能，抓產業提質效、擴投資強後勁、促消費拉內需，全力鞏固經濟恢復向好趨勢。