大陸海運從一櫃難求變一貨難求

大陸海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。業內人士表示，今年以來，全球市場消費需求增長乏力，加上疫情因素使消費者支出從消費品轉向服務業，進一步壓低了集運需求。

中國證券報報導，波羅的海運價指數（FBX）顯示，9月23日，全球綜合指數為4305美元/FEU(40英尺貨櫃)，較去年9月歷史高位11109美元/FEU下跌超61%。其中，中國(東亞)-北美西海岸較上周下跌10%至3545美元/FEU；中國(東亞)-北美東海岸較上周下跌8%至7835美元/FEU；中國(東亞)-地中海較上周大幅下跌18%至6748美元/FEU；中國(東亞)-北歐較上周下跌超4%至7284美元/FEU。

資料顯示，截至9月22日，德魯裏世界集裝箱運價指數(WCI)已連續30周下降，本周WCI較上周下跌10%至4471.99美元/FEU，較去年同期下跌57%；上海出口集裝箱運價指數(SCFI)已連續15周下跌，本周較上周下跌10.4%至2072.04點。

海運市場運力供過於求是運價下跌的主要原因。機構資料顯示，今年第3季，全球貨櫃運力年增3.9%，但由於需求不振，運力閒置率創近5年高峰。

受運價下跌影響，多家船公司陸續開始停航，以改變供給過剩的局面。海運諮詢機構德魯裏發佈的資料顯示，在9月19日-10月23日的5周裏，在跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和亞洲-地中海等主要航線總共750個預定航次中，取消了122個航次，取消率為16%。其中，全球三大航運聯盟陸續合計取消了101個航次。取消航次最多的是2M聯盟，達40個航次；THE聯盟達到33.5個航次；最少的海洋聯盟也有27.5個航次。

值得注意的是，68%的空置海運班次發生在跨太平洋東向貿易航線，24%發生在亞洲-北歐和地中海航線，8%發生在跨大西洋西行航線。

德魯裏分析指出，全球貨櫃需求減弱、庫存充足、消費者支出從商品轉向服務以及不確定的經濟環境，是當前貨櫃航運市場持續疲軟的主要原因。

方正證券表示，由於此前補庫較多，美國各大零售商近期大幅削減零售訂單，沃爾瑪取消數十億美元訂單，塔吉特取消超15億美元訂單，以便使庫存水平與預期需求保持一致。

中遠海控董事會秘書肖俊光表示，近期市場供求關係發生一定邊際變化。供給側方面，主要航區港口擁堵情況近期有所緩解，運力得到逐步釋放；需求側方面，在通膨壓力加大、能源價格高企等因素影響下，市場需求出現一定下滑。在上述因素共同作用下，即期市場運價出現了一定程度調整。

「我們認為，現階段需求正處於今年的相對低點，後續預計將有所上升。」肖俊光表示，「根據對市場的前期摸排，客戶目前已在逐步去庫存，隨著消費者的消費信心逐步恢復，預計今年第4季市場需求將提升，這將有利於進一步改善市場整體的供求關係。」

華泰證券認為，即期運價將維持逐步下降的態勢，但運價水平仍將大幅高於疫情前。