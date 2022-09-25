中共二十大代表名單出爐 共2296名代表將與會

據新華社報導，中共二十大代表選舉工作已完成。大陸全國各選舉單位分別召開代表大會或會議，選舉產生2296名出席二十大代表。

報導指出，二十大代表的產生，嚴格採取自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選的辦法產生的。出席二十大代表資格，屆時還需要經過二十大代表資格審查委員會確認。

據了解，二十大代表總體上符合相關規定條件，具有較高的思想政治素質、良好的作風品行和較強的議事能力，在各自職位上有明顯成績。

此外，二十大代表結構和分布合理，各項構成比例均符合要求，具有廣泛代表性。包含領導幹部、第一線生產工作人員、女性、少數民族與經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等領域代表。

中共二十大承擔著總結過去五年的工作，明確今後中共政策前進方向、奮鬥目標、行動綱領，並選舉新一屆中央領導集體的重大使命。二十大將於10月16日在北京召開。