中共二十大代表名單出爐 共2296名代表將與會
據新華社報導，中共二十大代表選舉工作已完成。大陸全國各選舉單位分別召開代表大會或會議，選舉產生2296名出席二十大代表。
報導指出，二十大代表的產生，嚴格採取自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選的辦法產生的。出席二十大代表資格，屆時還需要經過二十大代表資格審查委員會確認。
據了解，二十大代表總體上符合相關規定條件，具有較高的思想政治素質、良好的作風品行和較強的議事能力，在各自職位上有明顯成績。
此外，二十大代表結構和分布合理，各項構成比例均符合要求，具有廣泛代表性。包含領導幹部、第一線生產工作人員、女性、少數民族與經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等領域代表。
中共二十大承擔著總結過去五年的工作，明確今後中共政策前進方向、奮鬥目標、行動綱領，並選舉新一屆中央領導集體的重大使命。二十大將於10月16日在北京召開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言