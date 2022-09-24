大陸拚經濟靠投資 近10年固定資產投資年均增長9.4％

大陸國家統計局23日發布報告顯示，2013年至2021年，大陸全社會固定資產投資累計完成人民幣409兆元，年均增長9.4%，在促進經濟增長關鍵作用不斷增強。

據報告，中共十八大以來，大陸固定資產投資持續平穩增長。全社會固定資產投資總量由2012年的人民幣28.2兆元增加到2021年的人民幣55.3兆元。

建設規模不斷擴大，2021年全國施工專案建設規模達人民幣148.9兆元，是2012年的3.5倍；新開工專案建設規模人民幣37兆元，是2012年的2.3倍。

報告指出，投資增長有效支撐經濟平穩運行。2013年至2021年，大陸全國資本形成率平均每年為43.9％，有效投資與消費升級良好互動的局面正在逐漸形成。2021年資本形成總額拉動國內生產總值增長1.1個百分點。

2013年至2021年，全國基礎設施投資年均增長12%，增速比全部投資高2.3個百分點；房地產開發投資累計完成人民幣103兆元，年均增長9.2％。

2013年至2021年，民間投資年均增長8.9%，占全部投資的比重均穩定過半，其中2021年為56.5%，成為拉動投資增長的重要力量。