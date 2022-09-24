快訊

趕行程出事故！張善政公務車擦撞機車 2傷者狀況曝光

餘震未歇！15：32花蓮卓溪規模4.2地震 最大震度花東3級

接種高端要去日本能否再補打疫苗 莊人祥：會比較快嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球海運價格暴跌 大陸至東南亞航線驚見「負運價」

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為上海洋山港貨櫃碼頭資料照。（新華社）
圖為上海洋山港貨櫃碼頭資料照。（新華社）

全球海運的「高光時刻」恐怕已經結束。9月16日，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）來到2,312.65點，較上期下跌9.7%，並且是連續第14周下跌。財新網更指出，扣除低硫燃油附加費，中國到東南亞越南、泰國等地的實際運價7月起就已經是「負值」了。

據中新網報導，Freightos波羅的海指數（FBX）顯示，9月21日，全球貨櫃運價為4,179美元／FEU，較去年9月13日一度飆升至1萬1,134.44美元／FEU，已下跌逾62.5%，相當於回到2021年1月份的運價水準。

一名貿易商告訴財新網，去年9月，從中國出口一只40呎貨櫃到美國洛杉磯的海運價，最高時將近要3萬美元，現在已經回落到2,500美元左右。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育說，「2020年至2021年，運費價格史無前例地高漲，並非可長期持續的現象，跌下來只是時間問題。」

梅新育指出，今年運價快速降低，一方面是因為運力增長較快。另一方面則是多國貨幣政策「放水」和俄烏衝突等因素，將通貨膨脹的壓力推到超預期的水平，商品需求出現下降趨勢。

他表示，從美國聯準會升息開始，今年西方國家貨幣政策緊縮的幅度和速度都超過預期。收緊的貨幣政策加上地緣政治因素，國際貿易增長預期減弱，運力卻在增加，在這種情形下，運費下降就在情理之中。

財新網稱，相對於中國出發到北美和歐洲的貨櫃運價，亞洲區內運價更是慘不忍睹，已基本被打回疫情前「原形」。9月23日，上海出發至新加坡的20呎貨櫃海運價僅386美元，較年初下跌74.1%。貨櫃海運價格暴跌的最主要原因正是貨量減少。

某貨櫃航運業者告訴財新網，中國出口至東南亞的海運貨量年比下降明顯高於三成。中國對外貿易經濟合作企業協會副會長蔡家祥認為，今年「十一」前的出貨旺季尚且如此，「十一」後的情況將會更慘。

上海 東南亞

延伸閱讀

索羅門群島總理聲稱中立 籲勿加劇台海緊張情勢

佛州州長簽署命令防大陸資安威脅 台官員受邀見證

運價崩盤 長榮急辦法說釋疑

比亞迪電動車 堅持用鋰電池

相關新聞

全球海運價格暴跌 大陸至東南亞航線驚見「負運價」

全球海運的「高光時刻」恐怕已經結束。9月16日，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）來到2,312.65點，較上期下跌9....

陸前財長：貿易保護主義解決不了任何問題 本身就是「問題」

大陸前財政部長樓繼偉今（24）日在一場財富管理論壇上表示，歷史經驗表明，貿易保護主義解決不了任何問題，而且，貿易保護主義...

香港加急開門 保航運樞紐、金融中心「地位」

香港政府要打開對外大門，早在人們意料之中，但放寬尺度有多大，開門早一點還是晚一點，一直在拉鋸中。23日下午，港府突然公布...

旅行限制影響商業往來…全球金融中心指數 香港跌出前3名

英國Z／Yen集團與中國（深圳）綜合發展研究院公布最新一期全球金融中心指數，香港由第三位跌至第四位，新加坡則由第六位升至...

陸面板廠主動、被動減產 分析人士：面板價格可望回溫

據財聯社報導，供應鏈消息指出，大陸多家頭部面板廠商近期再次主動下調稼動率，主動減產疊加此前四川停電、地震等事件影響，有分...

台資天德鈺將登陸上交所科創板 募集資金17億元

上海證券交易所官網公告顯示，台資天德鈺「首次公開發行股票並在科創板上市發行結果」，發行價格為人民幣21.68元（新台幣9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。