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陸前財長：貿易保護主義解決不了任何問題 本身就是「問題」

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸前財政部長樓繼偉表示，貿易保護主義解決不了任何問題，貿易保護主義本身就是「問題」。（新華網）
大陸前財政部長樓繼偉表示，貿易保護主義解決不了任何問題，貿易保護主義本身就是「問題」。（新華網）

大陸前財政部長樓繼偉今（24）日在一場財富管理論壇上表示，歷史經驗表明，貿易保護主義解決不了任何問題，而且，貿易保護主義本身就是「問題」。儘管經濟全球化在近期可能遭遇挫折，但長期來看最終將有所改進。

樓繼偉指出，當前，西方主要國家將產業補貼意識形態化，雖然很難預測（貿易保護主義態勢的）轉捩點會發生在何時，但他認為意識形態化的補貼政策必然失敗，針對特定企業實施的產業政策成功案例很少，普惠性的產業政策才更加有效。

樓繼偉說，近年來，大陸金融業開放的步伐不斷加快，相關措施以前所未有的速度加快落地。中資和外資金融機構之間已經沒有差別，已經完全實施了相關的「國民待遇」。

樓繼偉建議，下一步在加強金融機構支持力度方面，要讓境內金融機構真正成為獨立的金融主體，持續為資產管理行業加快創設金融風險對沖工具。他並指，在擴大金融業開放的同時，要加快離岸金融市場的創新以及在岸市場國際板塊的建設，要充分發揮政府對金融市場的規制和監管作用，防範產生系統性風險。

樓繼偉稱，當前中國經濟已在轉向高品質發展階段，中國將持續堅持協調共用的新發展理念，加快雙循環新發展格局，中國開放的大門不會關上。

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