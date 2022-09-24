快訊

拉沃盃／為費德勒流淚 納達爾：生命一部分也隨之離開

中重症+184例 3歲男童MIS-C、臉部軀幹出疹 一度住ICU

連續5天病例數下降！本土+3萬8157、境外+214、死亡+51

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸面板廠主動、被動減產 分析人士：面板價格可望回溫

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
來自供應鏈消息指出，大陸多家頭部面板廠商近期再次主動下調稼動率。（新華社）
來自供應鏈消息指出，大陸多家頭部面板廠商近期再次主動下調稼動率。（新華社）

據財聯社報導，供應鏈消息指出，大陸多家頭部面板廠商近期再次主動下調稼動率，主動減產疊加此前四川停電、地震等事件影響，有分析人士表示，面板價格有望在本月底回溫，亦有供應鏈消息指出，頭部面板廠商都預計9月下旬提高面板價格。

自去年第三季起，面板價格便跌跌不休。今年6月開始，市場上就有頭部面板廠商京東方、TCL華星等減產的消息傳出。

報導指出，近日由供應鏈獲悉，京東方近期再次主動下調稼動率，從75％降至65％至70％；TCL華星下調至70％至75％；惠科（HKC）也進一步下調至60％至70％；群創（INX）部分工廠下調至55％至60％；Sharp下調至50％以下。

這並不是這些頭部面板廠商們第一次減產。今年6月，三星率先全面退出了LCD面板的競爭，改從大陸的京東方等面板廠商購買LCD面板。

根據7月群智諮詢出具的報告，當時京東方的G8.6和G10.5代線稼動率有一定的下調、TCL華星主要減少的則是65英寸和75英寸面板供應。

根據CINNO Research月度面板廠投產調研資料顯示，今年8月，大陸國內液晶面板廠平均稼動率為68.9％，較7月下滑4.4個百分點。

群智諮詢（Sigmaintell）分析師李亞琴表示，面板產業首次如此大規模和全世代線的減產，對面板價格下滑有平穩或減緩作用。

此外，下調稼動率外亦有被動因素。前段時間四川限電、地震等一系列事件，也是面板稼動率持續下降的原因之一。據悉，四川境內主要的面板廠有京東方（BOE）、惠科（BHK）、天馬（Tianma）、信利（Truly）的7條生產線，其中京東方的生產線有4條。

群智諮詢分析師表示，四川作為消費電子的製造業重鎮，限電後的低生產稼動率可有助於整個行業的庫存清理，推動庫存更快速度下降。

限電 地震

延伸閱讀

晶片荒還是沒解決　Toyota、Honda新車10月繼續減產

群創：電視面板Q4止跌

9/8【早晨財經速解讀】台股大逃殺 國泰金股價破底 投信連54買不怕?輝達聯發科撤單 台積電關EUV減產?蘋果新機問世 帶動指數衝?

OPEC+決議減產 美國籲石油增產促經濟成長

相關新聞

陸前財長：貿易保護主義解決不了任何問題 本身就是「問題」

大陸前財政部長樓繼偉今（24）日在一場財富管理論壇上表示，歷史經驗表明，貿易保護主義解決不了任何問題，而且，貿易保護主義...

香港加急開門 保航運樞紐、金融中心「地位」

香港政府要打開對外大門，早在人們意料之中，但放寬尺度有多大，開門早一點還是晚一點，一直在拉鋸中。23日下午，港府突然公布...

旅行限制影響商業往來…全球金融中心指數 香港跌出前3名

英國Z／Yen集團與中國（深圳）綜合發展研究院公布最新一期全球金融中心指數，香港由第三位跌至第四位，新加坡則由第六位升至...

陸面板廠主動、被動減產 分析人士：面板價格可望回溫

據財聯社報導，供應鏈消息指出，大陸多家頭部面板廠商近期再次主動下調稼動率，主動減產疊加此前四川停電、地震等事件影響，有分...

台資天德鈺將登陸上交所科創板 募集資金17億元

上海證券交易所官網公告顯示，台資天德鈺「首次公開發行股票並在科創板上市發行結果」，發行價格為人民幣21.68元（新台幣9...

苗圩：外資沒離開中國 中國經濟並沒有與世界脫鉤

大陸全國政協經濟委員會副主任、前工信部部長苗圩24日表示，數據顯示，外資並沒有離開中國，中國經濟並沒有與世界脫鉤。他說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。