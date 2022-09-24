陸面板廠主動、被動減產 分析人士：面板價格可望回溫

據財聯社報導，供應鏈消息指出，大陸多家頭部面板廠商近期再次主動下調稼動率，主動減產疊加此前四川停電、地震等事件影響，有分析人士表示，面板價格有望在本月底回溫，亦有供應鏈消息指出，頭部面板廠商都預計9月下旬提高面板價格。

自去年第三季起，面板價格便跌跌不休。今年6月開始，市場上就有頭部面板廠商京東方、TCL華星等減產的消息傳出。

報導指出，近日由供應鏈獲悉，京東方近期再次主動下調稼動率，從75％降至65％至70％；TCL華星下調至70％至75％；惠科（HKC）也進一步下調至60％至70％；群創（INX）部分工廠下調至55％至60％；Sharp下調至50％以下。

這並不是這些頭部面板廠商們第一次減產。今年6月，三星率先全面退出了LCD面板的競爭，改從大陸的京東方等面板廠商購買LCD面板。

根據7月群智諮詢出具的報告，當時京東方的G8.6和G10.5代線稼動率有一定的下調、TCL華星主要減少的則是65英寸和75英寸面板供應。

根據CINNO Research月度面板廠投產調研資料顯示，今年8月，大陸國內液晶面板廠平均稼動率為68.9％，較7月下滑4.4個百分點。

群智諮詢（Sigmaintell）分析師李亞琴表示，面板產業首次如此大規模和全世代線的減產，對面板價格下滑有平穩或減緩作用。

此外，下調稼動率外亦有被動因素。前段時間四川限電、地震等一系列事件，也是面板稼動率持續下降的原因之一。據悉，四川境內主要的面板廠有京東方（BOE）、惠科（BHK）、天馬（Tianma）、信利（Truly）的7條生產線，其中京東方的生產線有4條。

群智諮詢分析師表示，四川作為消費電子的製造業重鎮，限電後的低生產稼動率可有助於整個行業的庫存清理，推動庫存更快速度下降。