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台資天德鈺將登陸上交所科創板 募集資金17億元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
天德鈺攜快充協議晶片亮相2022亞洲充電展。(取自亞洲充電展官網)
天德鈺攜快充協議晶片亮相2022亞洲充電展。(取自亞洲充電展官網)

上海證券交易所官網公告顯示，台資天德鈺「首次公開發行股票並在科創板上市發行結果」，發行價格為人民幣21.68元（新台幣97.6元），募資人民幣3.79億元（新台幣17億元），股票代碼為「688252」，最快下周將登陸科創板。

天德鈺母公司是面板驅動IC與電源管理IC廠商天鈺（4961），並於今年5月23日經上交所科創板股票上市委員會審議，同意發行上市。

天德鈺是天鈺間接持股61.15%的子公司，產品包括小尺寸面板驅動IC、電子貨架標籤IC、快充IC等。

天德鈺並在上交所公告上市招股說明書，提到此次IPO擬募資人民幣3.79億元，其中人民幣2.79億元用於移動智慧終端機整合型晶片產業化升級專案，剩餘近人民幣1億元用於研發及實驗中心建設項目。

根據招股書，2019到2021年營收分別為人民幣4.63億元、5.56億元和11.16億元；淨利潤分別為人民幣1,727.77萬元、6,074.57萬元、3.29億元。其中，2020年、2021年淨利分別較去年同期大幅增長2.52倍、4.42倍。

受益於疫情防控需求，電子標籤（ESL）產品收入增加，加上顯示面板驅動IC（DDIC）銷售收入的增加，今年上半年營收人民幣6.49億元，年增42.55%。

天德鈺已與 BOE、群創光電、華星光電、合力泰、國顯科技、星源電子、華勤通訊、聞泰科技、龍旗通訊等知名下游企業建立了穩定的合作關係，產品廣泛應用於華為、小米、三星、VIVO、傳音、中興等手機品牌；亞馬遜、谷歌、百度等平板及智慧音箱客戶；360、小天才等智慧穿戴客戶。

人民幣 疫情

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