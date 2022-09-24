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苗圩：外資沒離開中國 中國經濟並沒有與世界脫鉤

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸前工信部部長苗圩24日表示，數據顯示，外資並沒有離開中國，中國經濟並沒有與世界脫鉤。(新華網)
大陸前工信部部長苗圩24日表示，數據顯示，外資並沒有離開中國，中國經濟並沒有與世界脫鉤。(新華網)

大陸全國政協經濟委員會副主任、前工信部部長苗圩24日表示，數據顯示，外資並沒有離開中國，中國經濟並沒有與世界脫鉤。他說，目前，全球製造業正處於「重構之中的非平衡狀態」，成為了一個最具有不確定性的領域。

苗圩是在參加一場以「尋找不確定性下的確定性」為主題的全球財富管理論壇上，作以上陳述。

據證券時報網，苗圩指出，技術變革始終是推動產業演變的最重要力量，新能源、新材料及生物等領域的變化，將推進這一演進，並推進製造業的智能更替。此外，新冠疫情以及地緣政治的影響也不容忽視，放眼全球來看激烈的博弈無處不在。

他認為，綠色化、數位化轉型是全球性的命題，要形成合作共識，在競爭中合作，在合作中競爭。要合作進行產業鏈佈局互補，不能無序失序。

苗圩表示，應合作制定新的技術標準和貿易規則，例如，氣候變化、流行性疾病等，不合作是解決不了的，首先應在規則、標準等方面進行充分溝通。

疫情 外資

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