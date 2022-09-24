陸84家央企共控股450家上市公司 上半年合計淨利5.2兆

中國上市公司協會23日發布的《央企控股上市公司2022年上半年運行情況報告》顯示，2022年上半年，央企控股上市公司實現營收合計人民幣13.55兆元（約新台幣60兆元），利潤總額合計人民幣1.17兆元（約新台幣5.2兆元）。上半年，央企控股上市公司經營狀況穩中向好，為穩住宏觀經濟提供有力支撐。

資料顯示，截至2022年6月底，84家中央企業共控股450家上市公司。其中，央企境內上市公司361家、央企港股上市公司（含A+H股）118家。

上半年，央企控股上市公司規模效益占整體央企比重有所提升，央企營業收入的67.28％、利潤總額的81.39％均來自上市公司。

上半年，央企控股上市公司淨資產收益率為5.64％，優於同期境內和港股市場整體水準。同時，央企境內公司持續加大研發投入，研發費用合計1,705.38億元，占境內市場的27.46％。

央企控股上市公司充分發揮上市平台功能，積極展開融資助力主業發展。央企控股上市公司積極透過發行股債結合等權益類產品平抑市場波動，實現股權融資小幅增長。

上半年，央企控股上市公司合計實施股權融資（不含IPO）達人民幣372.36億元，年增9.69％。同期，央企境內公司共發行債券258檔，融資規模人民幣4,292億元。

同時，央企控股上市公司積極回應碳達峰碳中和目標要求，不斷加大綠色產業項目投資，踴躍發行綠色債券，上半年共發行綠色債券35檔，融資人民幣418.90億元。