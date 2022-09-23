30萬輛車受影響 博世中國總裁：因缺芯只要露臉就被圍堵

博世中國總裁陳玉東23日表示，今年9月博世中國汽車控制器供貨困難導致30萬輛車受影響，因此從去年開始，他就很少出席論壇，不是不敢去，而是一去就會因為缺芯被圍堵。

第一財經日報報導，陳玉東在中國新能源汽車發展高層論壇上表示，半導體業和汽車業發展的失衡造成了晶片短缺，目前由於缺少整車控制器（VCU），每個月有30萬輛汽車無法完成安裝。

而博世作為主力的VCU供應商也有非常大的困擾，陳玉東說：「22日中午到下午，被四家客戶圍著問什麼時候交貨？都在問第4季的交貨。」

澎湃新聞報導，VCU是實現整車控制決策的核心電子控制單元，一般僅新能源汽車配備，傳統燃油車無需該裝置。

博世既是一個晶片的生產廠，也是最大的晶片使用者和採購者。陳玉東介紹，目前從燃油車到新能源車，一輛車的晶片數量從500片到3000片不等。主要VCU裡面用的晶片大概是750片，博世本身的晶片在每台車上平均只有17片，其中絕大部分700多片都是採購來的，主要來自前十大半導體公司。

陳玉東指出，目前晶片短缺使半導體業和汽車企業失衡造成短缺，每個月基本缺少30萬的控制器，造成很多企業不能完成任務。

此外，汽車行業也同樣面臨著微控制器（MCU）的缺貨情況，MCU影響的不僅是新能源車，還有燃油車。

在日前舉辦的第四屆全球新能源與智慧汽車供應鏈創新大會上，博世中國副總裁蔣健表示，目前汽車供應鏈缺芯情況仍舊存在，「MCU博世自己還是缺的，要向其他供應商買，MCU也是這次缺得最多的。」

MCU被廣泛用於汽車從車身至主控的各環節，是車身動態穩定系統（ESP）、電子控制單元（ECU）等重要模組的核心部件，在燃油車和新能源車上均有使用。

多位業內人士表示，汽車晶片中MCU缺貨最為嚴重。據介紹，目前部分較為緊缺的產品型號交貨周期已經超過50周，較去年同期多了20周左右。

不少業內人士判斷，以MCU為主的汽車晶片缺貨已經不像第2季那樣嚴重，預計第4季可以得到緩解。

納芯微電子董事長王升楊表示，具體到半導體整個產業環節上來看，封裝測試產能已經在全面緩解。從晶圓開始在分化，低壓工藝產能也已經全面緩解，現在比較缺的是高壓BCD工藝和功率器件工藝，這部分的缺口主要源自於汽車、新能源等行業的快速增長。

他認為，近期產能擴建速度還趕不上需求的增長速度，所以汽車相關品類的缺芯還會持續更久一段時間。